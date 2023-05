A 33., utolsó fordulóhoz ért a mezőny. A bajnoki cím már korábban eldőlt: május elején, a 30. körben biztossá vált a Ferencváros újabb, sorozatban ötödik, összességében 34. első helye, a 31. fordulóban pedig az is, hogy a Vasas búcsúzik az élvonaltól. Múlt pénteken egy másik kérdésre is megszületett a válasz: az élvonalban újoncként szereplő, jelenleg második helyezett Kecskemét már nem szorulhat le a dobogóról.

Ünnepséget tartanak

Az első három közé kerülésért és ezzel Konferencia Liga-selejtezős szereplésért küzd ugyanakkor a Debrecen, a Puskás Akadémia és a Paks. Előbbi az Újpestet, a felcsúti csapat a bennmaradásért küzdő Budapest Honvédot fogadja szombaton 20 órakor, a paksiak pedig már pénteken pályára léptek Zalaegerszegen. Utóbbiaknak nincs saját kezükben a sorsuk, ugyanakkor az biztos, hogy a dobogóért mindenképpen győzniük kell. A harmadik helyet úgy érhetik el, ha a három pontot begyűjtik, a Debrecen kikap, a Puskás Akadémia pedig nem nyer. A legkedvezőbb helyzetben a DVSC van, mivel egy ponttal megelőzi a Puskás Akadémiát és hárommal a Paksot. A debreceni együttes akár még második is lehet, ehhez győznie kell, miközben arra is szüksége van, hogy a Kecskemét egy nappal korábban kikapjon a vendég Kisvárdától. A bennmaradásért kétcsapatosra szűkült a verseny: a Felcsúton pályára lépő Honvéd hátránya egy pont a Mol Fehérvárral szemben, amely a már kiesett Vasas vendégeként lép pályára szombaton 20 órakor. A Fehérvár bennmarad az élvonalban, ha legyőzi a Vasast, ha döntetlent játszik és a Honvéd nem gyűjti be a három pontot Felcsúton, de akkor is, ha kikap és a Honvéd is vereséget szenved. A Honvéd reálisan úgy őrizheti meg élvonalbeli tagságát, hogy legyőzi a Puskás Akadémiát és a Fehérvár nem nyer a Vasas ellen. Van még egy forgatókönyv Honvéd-döntetlenre és ezzel egyidejűleg fehérvári vereségre vonatkozóan is, de a székesfehérváriaknak 11 góllal jobb a gólkülönbségük. A bajnokság 2022/23-as szezonja vasárnap, az aranyérmes Ferencváros mezőkövesdi vendégjátékával zárul. A találkozó után a zöld-fehérek nagyszabású bajnokavató ünnepséget terveznek az MVM Dome-ban.

Egymás ellen

A páholyban lévő dél-borsodiak – akik vasárnap 17.30-tól fogadják az FTC-t – huszonkétszer találkoztak az élvonalban a zöld-fehérekkel, az összesített mérleg alapján a fővárosiak jelentős fölényben vannak. Az MZSFC három győzelem és öt döntetlen mellett tizennégy mérkőzésen szenvedtek vereséget. Mindhárom sikerüket hazai pályán érték el. A 2021/22-es szezonjában háromszor meccseltek a Fradival: a budapesti mérkőzéseken 4–1-es és 1–0-ás ferencvárosi siker született, míg a fürdővárosban 3–0-ás vendéggyőzelemmel született. Ebben az idényben kétszer mérték össze tudásukat a Fradival: az októberben rendezett mezőkövesdi mérkőzés 2–1-es otthoni sikerrel zárult, míg a márciusban lejátszott fővárosi találkozón 1–1-es döntetlen született.

A várható összeállítás

A Mezőkövesd Zsóry FC együttese: Piscitelli – Kállai K., Lukic, Pillár, Filip – Brtan, David Babunszki, Lehoczky, Besirovic – Molnár G., Drazics.

A kispadra Tordai, Beriashvili, Nagy G., Bobál G., Karnitski, Márkus, Prudnikov, Baranyai, Zahary és Ephestion kerülhet.

A bajnokság állása

1. Ferencvárosi TC 32 19 6 7 62–32 63

2. Kecskeméti TE 32 14 12 6 47–32 54

3. Debreceni VSC 32 14 9 9 50–39 51

4. Puskás Akadémia FC 32 13 11 8 46–41 50

5. Paksi FC 32 14 6 12 56–56 48

6. Kisvárda Master Good 32 10 13 9 43–48 43

7. Újpest FC 32 11 8 13 42–53 41

8. Mezőkövesd Zsóry FC 32 10 9 13 39–43 39

9. Zalaegerszegi TE FC 32 10 8 14 36–42 38

10. Mol Fehérvár FC 32 8 10 14 38–43 34

11. Budapest Honvéd 32 8 9 15 33–49 33

12. Vasas FC 32 4 13 15 29–43 25