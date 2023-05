Ahogy az elmúlt három évben, idén is az Ózd mellett található Hangonyban vette kezdetét a Borsod MTB Series. A Magyar Kerékpáros Szövetség által is támogatott verseny egyre nagyobb népszerűségnek örvend, amelyre több mint 150 előnevezés érkezett. A nap első futama 10 órakor vette kezdetét, a délutáni futamok 12.30-kor indultak. A sorozat május 21-én Görömbölyön folytatódik, de akik az idei évre érvényes versenyengedéllyel rendelkeznek, azok május 7-én szintén Hangonyban rajthoz állhatnak a Magyar Kupa első futamán. A győztesek:

U7-es korcsoport, fiúk: Tóth-Barta Nimród. Lányok: Fridel Fanni (Kis-Galya KSE).

U9-es korcsoport, fiúk: Jakub Rostár (PROefekt Kosice).

U11-es korcsoport, fiúk: Tudor Trif (ACS Next Sport). Lányok: Sarah Dominterova (PROefekt Kosice).

U13-as korcsoport, fiúk: Stolczenberger Zalán (Kis-Galya KSE). Lányok: Kristián Dominika Michel (PROefekt Kosice).

U15-ös korcsoport, fiúk: Marko Rostar (PROefekt Kosice). Lányok: Miska Ladinyová (Cube-Csömör).

U17-es fiúk: Rózsa Dániel (DVTK Cycling Team).

Hobbi férfi kategória: Marek Rostár (PROefekt Kosice). Női: Andorkó Andrea (DVTK Cycling Team).

Master3-as férfiak: Boros Gyula (HOTE SE).

Master2-es korosztály: Tomas Hauser (ProSport Team Kosice).

Master1-es korosztály: Földi Bence (Bike-Zone Gödöllő).

Felnőtt nők: Kiss Nikoletta Bettina (Bike-Zone Gödöllő).

Felnőtt férfi: Szatmáry András (Cube-Csömör).