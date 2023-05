A labdarúgó NB II 2022/23-as évadjának záró fordulójában, a 38. körben, vasárnap 17.00-tól a Szombathelyi Haladás vendégeként lép pályára a DVTK. A diósgyőriek négy hete, öt fordulóval a bajnokság vége előtt, feljutást ünnepelhettek, három hete a bajnoki címet is elkönyvelhették, a múlt vasárnap pedig a bajnoki aranyakat, és az első hely megszerzéséért járó kupát vehették át.

Igazából tétje nincs a találkozónak, a piros-fehérek bajnoki helyezését a mostani eredmény nem befolyásolja, a Vas megyei csapat pedig egy helyet tud mozdulni, mégpedig előre, ha nyer. A DVTK tíz meccses veretlenségi szériával lép pályára Szombathelyen, és amikor ősszel megmérkőztek egymással a felek, akkor is szép, kilenc bajnokin át tartó veretlenségi sorozattal futottak ki a pályára a piros-fehérek. Akkor a Haladás 2-1-re nyerni tudott Diósgyőrben, kérdés az, hogy most is képes lesz-e arra, hogy meghúzogassa az oroszlán bajszát. A Diósgyőrt a veretlenségi sorozat tovább nyújtása mellett az is motiválhatja, hogy visszavágjon a szombathelyi gárdának. Illetve még valami. Az, hogy a 20 csapatos NB II bajnokai között csúcstartóvá lépjen elő, Ugyanis, ha sikerülne nyerniük, akkor elmondhatnák, hogy ennyi pontot egy első helyezett sem gyűjtött. Ha viszont döntetlenre lesznek képesek, akkor csak csúcsbeállítók lesznek, ugyanis tavaly a Vasas FC 85 pontot szerezve jutott fel az élvonalba (a Diósgyőr most 84 egységnél jár).

Ennek a keretnek ez lesz az utolsó közös bevetése, hiszen többen távoznak majd, és már arról is hallani, hogy például balhátvéd posztra ki érkezhet. Az biztos, hogy ahogy a legutóbbi ETO FC Győr elleni bajnokin, amelyet 3-1-re nyert meg a DVTK, így ezen a meccsen sem szerepelhet a műtött Eppel, a sérült Bánhegyi kapus, valamint Jurek és Cseke.

Két nap pihenő

– A vasárnapi ünneplés után a játékosok kaptak két nap pihenőt, viszont szerdától ugyanúgy készültünk, ahogy szoktunk, hiszen a bajnokságnak még nincs vége. A célunk az, hogy Szombathelyen is a legjobb tudásunk szerint játsszunk és megszerezzük a három pontot, mert győzelemmel szeretnénk zárni az évet – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője. – Hasonló játéka van a Szombathelynek, mint a Győrnek. Fegyelmezett védekezésből próbálnak támadásokat építeni. Amióta én vagyok a DVTK vezetőedzője, a Haladás az egyetlen csapat, amely Diósgyőrben bajnoki meccsen nyerni tudott, így van miért visszavágnunk.

Várható kezdő

A Diósgyőri VTK várható kezdőcsapata: Danilovic – Farkas D., Szatmári, Bárdos, Bokros – Bényei, Holdampf, Medgyes – Lőrinczy, Lukács D., Obounet.

A korábbi bajnokok ponttermése

A labdarúgó NB II, legutóbbi hat, 20 csapatos kiírásában a bajnok által megszerzett pontok tekintetében, a tavalyi évad első helyezettje, a Vasas FC volt a legeredményesebb, akik 85 egységet gyűjtöttek. A DVTK ezt túlszárnyalhatja, ha megnyeri a mostani bajnokiját. A korábbi NB II-es évadok bajnokai és a megszerzett pontjaik:

2021/22: 1. Vasas FC 85 pont

2018/19: 1. Zalaegerszegi TE 82 pont

2017/18: 1. MTK Budapest 82 pont

2020/21: 1. Debreceni VSC 80 pont

2016/17: 1. Puskás AFC 77 pont

A 2019/20-as évadban a koronavírus járvány miatt a 28. fordulóban félbeszakadt a bajnokság.