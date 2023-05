A folytatásban Veres Pál, Miskolc polgármestere, tanárként, a program elindításának aktív résztevőjeként, polgármesterként, DVTK szurkolóként jellemezte magát, majd városvezetői megközelítésből szólva a fiatalok Miskolcon tartásának fontosságát emelte ki. Ebben a témakörben arról ejtett szót, hogy a tehetségek megtalálása mellett, az útjuk egyengetése a fő feladat, az, hogy sikerüljön elérni, hogy lehetőleg az egyetemet is ebben városban végezzék el. A városvezető ezután a Barcelona sportklub szlogenje, ,,a több mint egy klub” említése után a DVTK-val vont párhuzamot, mint mondta a diósgyőri sportszervezet a sport mellett a kultúra és az oktatás területén is vállal szerepet, és ezért köszönetét fejezte ki. Veres Pál arról is szót ejtett, hogy tudomása szerint ilyen típusú és mértékű támogatás nincs Magyarországon, és Európában sem sok, ennek kapcsán példaértékűnek nevezte a DVTK ösztöndíj programját.

Két szó

– Szeretnék gratulálni mindenkinek, aki DVTK ösztöndíjas – mondta dr. Kiss János, a térség országgyűlési képviselője. – A DVTK és az ösztöndíjas, ez két szép szó, erre büszkének lehet lenni, és akkor jó az érzés, ha a tartalom és érték találkozik, ebben a tekintetben nem volt hiba ebben az évben. A DVTK egészen sikeres évadot zárt, ehhez jár a gratuláció a klubnak, és azért is, hogy beszállt a tehetséggondozásba. Ugyanis a tehetség önmagában nem elég arra, ahhoz, hogy kibontakozzon, ezzel foglalkozni kell, sportban és az oktatásban is. A klub és több vállalat, nem a profitot nézve, csatlakozott ehhez a programhoz, és kezdenek összeérni a folyamatok, a két szó, a DVTK és az ösztöndíjas. Mindenkinek gratulálhatok, mert ez az évad a sport és az oktatás szempontjából is eredményes volt. Mindenki túl van a versenyeken, mindenki megtette a dolgát, egyszerre lehet büszke a DVTK és az ösztöndíjasok.

Madarász Péter, a Herman Ottó Gimnázium igazgatója, Észak-magyarországi Tehetségekért Alapítvány kurátora, szakmai vezetője elsőként a köszönet szót említette, a DVTK-nak címezve, hogy viszi ezt a projektet, illetve azért, hogy a várost, és támogatókat állított maga mellé. A második vezérszava a gratuláció volt, a diákok felé, a kiváló eredmények eléréséért. Harmadikként a büszkeséget említette, azt, hogy újítást vezettek be, és az idén három kategóriában a legkiválóbbak jutalmazzák.