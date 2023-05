Labdarúgás: NB III Keleti csoport

Labdarúgó NB III Keleti csoport, 36. forduló

Diósgyőri VTK – Facultas-Tiszafüredi VSE 1-0 (0-0)

Diósgyőr, 200 néző. V.: Szabó P.

Diósgyőri VTK tartalék: Németh B. – Balázsi (Peisser), Oláh B., Fercsák (Hetyei), Bencsík (Fülöp L.), Benkő (Paizs), Balázs P., Mrva, Demeter M., Ivánka, Ferencsik. Vezetőedző: Vincze Richárd. Facultas-Tiszafüredi VSE: Tajti – Karika, Oláh L., Barzsó, Kalóz (Galla), Skulka (Pintér), Szövetes (Oláh N.), Tomola, Kertész, Baranyi, Mácsai. Vezetőedző: Dorcsák Zoltán. G.: Hetyei. Kiállítva: Bencsík (83.). Jók: Németh B., Mrva, Oláh B., Ferencsik, Balázsi, Hetyei, ill. Oláh L., Barzsó.

Vincze Richárd: – Nem játszottunk azon a színvonalon, mint amit jellemző szokott lenni a csapatra. Rosszul kezdtük a meccset, de az első negyedóra után átvettük az irányítást, ami kapufák és helyzetek formájában meg is mutatkozott. Hozzá kell tenni, hogy a szemtelenül fiatal kapusunk több szituációban is higgadt tudott maradni. A fordulás után újra a vendégek kezdtek jobban, majd fokozatosan vettük vissza a mérkőzés kontrollálását. A befejezéseknél azonban nem voltunk eredményesek. A kiállítás után az ellenfelünk azonnal kapufát rúgott, majd az ebből adódó kontrát végigvittük és a támadás végén betaláltunk. A hajrában tovább növelhettük voltunk volna az előnyünket, ám a lehetőségek kimaradtak. Gratulálok a játékosoknak, gratulálok a kollégáimnak és mindenkinek, aki egy kicsit is hozzátett ahhoz, hogy két fordulóval a vége előtt az NB III. legfiatalabb csapatával elértük a minimális célunkat. Innentől kezdve azért dolgozunk, hogy minél jobb helyen zárjunk a táblázaton.

Dorcsák Zoltán: – Nem érdemeltünk vereséget. Voltak nagy lehetőségeik a hazaiaknak, de talán a második félidőben előttünk adódtak nagyobb helyzetek. A gól előtt is mi lőttünk kapufát, ebből kontrázott le minket a vendéglátónk. Úgy néz ki, igazi balekok vagyunk, mert minden szituációból vesztesen jövünk ki. Felkészültünk az ellenfélből, működött a játékunk, mégis kevés volt. Gratulálok a DVTK-nak a bennmaradáshoz, sokat tettek érte.

