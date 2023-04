Az alapszakasz hajrájához érkezett a honi férfi vízilabda OB I. Már csak három meccs van az első körből, a mostani, hétvégi, 24. fordulóban a PannErgy-Miskolci VLC csapata a Metalcom Szentest látja vendégül a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszodában, szombaton 18 órától.

– Pár lépésre vagyunk attól, hogy elérjünk egy szép helyezést, de még ezeket a lépéseket meg kell tennünk – mondta Vidumanszky László, a miskolciak vezetőedzője a legjobb 8 közé jutásra utalva. – Van egy út, amelyen haladunk, megküzdött azért a csapat, hogy jelenleg ott álljon, ahol, s most már nem szeretnénk erről az útról letérni. De a siker nem jön magától, a legfontosabb, hogy fejben meg legyen a megfelelő koncentráció. Ez az alapja mindennek. Most egy olyan csapattal játszunk, amelyik az utolsó, kieső helyen áll, vagyis az ,,életéért" küzd. Tehát, biztosak lehetünk benne, hogy egy kemény, brusztolós mérkőzés vár ránk, és ellenfelünk a végsőkig harcolni fog. Nekünk is ezt kell tenni, de úgy, hogy minél több hibára kényszerítsük a Szentest, mi pedig ne kövessünk el túl sokat.

Hátul rendben lenni

Annak az (egyik) alapja, hogy a PannErgy-MVLC-nél beszélhetnek a top8-ról, a hétközi, hazai környezetben aratott győzelem, 11-10 az egyik rivális Újpest VSE ellen.

– Négy-négyig mi is vezettünk, ők is, majd 3-4 után meg tudtunk lépni 6-4-re – jegyezte meg Vidumanszky László. – Utána rögtön volt esélyünk a 7-4-re, és akkor lehet el is dőlt volna a mérkőzés, ezzel szemben mi kaptunk gólt, visszazárkózott az Újpest. Szerencsére mindig volt válaszunk a lila-fehérek találatára, az utolsó 4 percnek úgy mentünk neki, hogy 11-9 volt a javunkra. Jól védekeztünk, s ugyan az ÚVSE 6 másodperccel a vége előtt szépített, nyertünk. Amennyiben megnézzük az alapszakaszbeli eredményeinket, amikor tíz gól felett kaptunk, 13-at, 16-ot, akkor szinte biztosan kikaptunk, amikor viszont 9-10 gólon, vagy ez alatt tudtuk tartani ellenfelünket, akkor győztünk, vagy minimum egy pontot szereztünk. Számunkra más nem nagyon van, minthogy hátul rendben legyünk, figyeljünk, szerezzünk labdákat, blokkoljunk, a különböző mozgásokkal maximálisan segítsük a kapusunkat. Ne adjunk senkinek sem könnyű találatokat, mert az csak nekünk okoz nehézségeket.