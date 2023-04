Rohamos léptekkel halad afelé a Diósgyőri VTK labdarúgócsapata, hogy nyártól újra az élvonalbeli bajnokság résztvevője legyen. A most még a másodosztályban szereplő piros-fehérek az NB II 32. fordulója keretében, listavezetőként, hétfőn 20.00-tól a kiesés elkerülésére ,,játszó” Credobus-Mosonmagyaróvár gárdáját fogadják.

És nem kizárt, hogy már ezen az estén az NB I-be jutást ünnepelhetik a diósgyőri szurkolók. Ehhez annyi kell, hogy a jelenleg a tabella 3. helyén álló FC Ajka hazai pályán kikapjon a Pécsi MFC-től, a DVTK pedig legyőzze az észak-dunántúli ellenfelét. Ez esetben ugyanis 18 pontra nőne a Diósgyőr előnye a harmadik helyezettel szemben, és mivel csak hat forduló lesz hátra, ha ez a kör lemegy, és ha az ajkaiak ha minden meccsüket meg is nyernék, miközben a DVTK mindannyiszor kikap, akkor sem tudnák utolérni a győzelmek számában a piros-fehéreket, így jöhetne a fieszta a stadionban, a városban.

Ha a két feltétel közül csak az egyik, vagy egyik sem teljesül, akkor tolódik a feljutási ünnep, aminek tulajdonképpen csak a napja kétséges, az, hogy a DVTK ne kerüljön vissza az NB I-be, igazából csak elméleti lehetőség (ha hétfőn nem lesz ünnep, akkor ez hat nappal később, Kozármislenyben lehet, ott játszik a 33. fordulóban a listavezető). A Diósgyőr sorozatban a negyedik győzelmét aratta csütörtökön, a Budafoki MTE otthonában, a 91. percben szerzett győztes góllal 2-1-re nyert, ami a bajnoki cím felé tolta a DVTK-t. Ugyanis ezzel a sikerrel 4 pontra nőtt az előnyük a 2. helyezett MTK Budapesttel szemben, mivel utóbbi gárda hazai környezetben kikapott a Szombathelyi Haladástól, 2-0-ra.

A rehabilitáció

– Örülünk a budafoki győzelemnek, de sűrű a program, most a rehabilitáció az elsődleges, hogy a játékosok fizikálisan és mentálisan is felfrissüljenek a következő mérkőzésig. A napjaink ilyenkor nem az erőnléti edzésekről szólnak, ugyanakkor kicsit több idő jut a taktikára – nyilatkozta Kuznyecov Szergej, a DVTK vezetőedzője, majd így folytatta: – Nehéz felkészülni a hétfői ellenfelünkből, hiszen az utóbbi időben több edzőváltáson is átestek, de bárhogy is álljanak fel, a labdarúgóink tudnak négy védő és öt védő ellen is játszani, így nem érhet minket meglepetés, ugyanakkor továbbra is azt tartom a legfontosabbnak, hogy a saját játékunkra koncentráljunk. Folyamatosan nyomást kell helyeznünk az ellenfél kapujára, és agresszívan kell visszatámadnunk a labdavesztések után. A játékosoknak is elmondtam, hogy néha az egyszerűbb megoldások célravezetőbbek, mint ha túlgondoljuk a dolgokat. Természetesen hazai pályán ezúttal is győzni szeretnénk, hogy a szurkolóinkkal ismét közösen ünnepelhessünk.

A DVTK csapata változatlanul nem számíthat Farkas D.-re, Gerára, Vicziánra és Medgyesre, akik sérüléseik után rehabilitációs edzéseket végeznek. A csütörtökön betegség miatt nélkülözött Eppel már jobban van, hétfőre bevethető állapotban lehet. Bokros viszont hiányozni fog, mivel ötödik sárga lapja miatt ki kell hagynia egy mérkőzést.

Várható kezdő A DVTK várható kezdőcsapata: Danilovic (Senkó) – Csirmaz, Szatmári, Szűcs K., Bárdos – Bényei, Holdampf, Lőrinczy – Jurek, Lukács D., Obounet.