A Diósgyőr most ott van, ahol lennie kell, nagyon közel az élvonalhoz. Az előző évi csapatnak, amelyben még én is szerepeltem, nem sikerült a feljutást kiharcolnia, ennek több oka van, de ezt így utólag nem részletezném. Az biztos, hogy nagyon szerettük volna, ha ez összejön, azon voltunk, hogy megadjuk ezt az örömöt a szurkolóknak, ami szerintem az idei évadban már forog veszélyben, mert az első vagy a második helyen, de szinte biztos, hogy az NB I-be fog jutni a DVTK. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Diósgyőr jobb erőkből áll, mint a Békéscsaba, de nincs olyan, hogy verhetetlen csapat. Nem feltartott kezekkel lépünk pályára, fontos a három pont nekünk is, sok helyen hullajtottunk már pontokat, éppen ezért jó lenne egy kis plusz. Amit tudunk, azt megtesszük a Diósgyőr ellen is, azon leszünk, hogy meg tudjuk viccelni a listavezetőt.