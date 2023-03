A Magyar Tollaslabda Szövetség által szervezett Országos IV. osztályú Országos Csapatbajnokság (OCSB) Közép-csoport mindkét fordulójának a ceglédi Livin Sport tollaslabda csarnok adott otthont.

– Hosszú évek óta, közel 15 éve nem tudtunk kiállítani egy csapatot, de a Covid időszak végére, a közös munkának hála sikerült összehozni, azt, amire oly régóta vártam, vártunk – fogalmazott Morvai István, a MEAFC tollaslabda szakosztályának vezetője. – Ez nem volt más, mint egy teljesen saját nevelésű játékosokból összeállított egység, melynek tagjai Csonka Borbála, Imri Hanna, Szabó Hanna, Tari Tamás és jómagam. Éreztem, hogy eljött az idő, a már egyéniben is jól szereplő tanítványok, megmutathatják, hogy csapatban is jók. Majd 2022. szeptemberében csatlakozott szakosztályunkhoz a két kiváló maláj játékos, apa- fiú párosunk, Ang Boon Peng ,,Thomas" és Ang Ze Khai. Thomas nemcsak kiváló játékos, hanem kitűnő edző is, Zeknél meg dolgozik a genetika, jó versenyző, apukája nevelése. Az így megerősödött csapattal nem volt kérdéses a OCSB-n való indulás. Titkon bíztam a továbbjutásban, úgy éreztem ez bőven benne van a pakliban. Ugyan rossz ómen volt, hogy én az I. fordulóban, tavaly év végén tartós sérülést szenvedtem, de Thomas gond nélkül vitte tovább a csapatot. Az I. fordulóban aratott három győztes mérkőzés után bátran, még nagyobb elánnal készültünk a március 11-én, szombaton megrendezett II. fordulóra, ahol ismét ellentmondást nem tűrő, szinte elsöprő győzelmet arattak versenyzőink, megőrizve veretlenségüket. A Közép-csoport megnyerésével jogot szereztünk arra, hogy a 2023/2024-es idényben a III. osztályú OCSB Keleti-csoportjában folytassuk a szereplést. Célunk, hogy mielőbb beleerősödjünk ebbe a mezőnybe. A munka tehát nem áll meg, de az elkövetkező két évben lesznek a csapatunkat továbbtanulás miatt elhagyó versenyzők. Az ő pótlásukon már most dolgozunk.