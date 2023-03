A labdarúgó NB I 22. fordulójának nyitómérkőzésén, pénteken este a Ferencvárosi TC csapata a Mezőkövesd Zsóry FC gárdáját fogadta. A házigazda, a bajnoki címvédő a jövő héten Európa-liga nyolcaddöntőt játszik a német Bayer Leverkusen ellen, így ezt a meccset, a zöld-fehérek kezdőjét különösen nagy érdeklődéssel várta a labdarúgó közvélemény. A fővárosiak szakvezetője az előző bajnokihoz, a Debreceni VSC otthonában a múlt héten vasárnap, 2-0-ra megnyert találkozó alapcsapatához képest, öt helyen változtatott. A védelemből három ember maradt ki. A Botka, S. Mmaee, Pászka trióból csak az első volt pados, a többiek keretben sem voltak. Wingo, Kovacevic és Civic viszont bizalmat kapott. Zachariassan és Baden Frederiksen szintén a cserék közé került, Mercier és Marquinhos pedig a meccs első sípszavára készülődhetett.

A vendégek szakvezetője nagyjából visszatért a Budapest Honvéd elleni bajnoki kezdőjéhez, azok után, hogy kedden, Magyar Kupa negyeddöntő meccsen, hazai környezetben 4-1-re kikaptak a Zalaegerszegi TE FC-től, egy szétforgatott csapattal. A kupabúcsút követően Tordai kapus mellett, Zahary, Vajda, Ephestion, Brtan és David Babunski ismét mellőzött lett. Az egy héttel ezelőtti bajnokihoz, a Honvéd ellen hazai 0-0-hoz képest csak ketten hiányoztak, a megbetegedett középpályás, Nagy G. és a pihentetés miatt a padra került belső védő, Beriashvili. A két szélső védő, Kállai K. és Filip ismét csatasorba állt, a középpályán Karnitski és Cseri is. Abszolút új fiúnak számított Pillár, aki legutóbb tavaly november 13-án játszott a dél-borsodiaknál, és még ennél meglepőbb volt, hogy Lehoczky is kezdett. Az MTK-től télen átigazolt fiatal védekező játékos eddig csak egyszer volt csere, amikor két hete Pakson a 90. percben beállt.

Egy, egy gól

A meccset a hazaiak kezdték jobban, az FTC nagy nyomása közepette elsőként Traoré fejese szált a jobb kapufa mellé, rá három percre viszont már megzördült a vendégek hálója. A 11. minutában Sigér balról tette a másik irányba a labdát, amely Traoréhoz került, a támadó pedig két védő között 7 méterről a kapu jobb oldalába lőtt (1-0). Nem sokat kellett várni arra, hogy újra a kövesdiek kapujába kerüljön a laszti, a 14. percben Traoré lövése után rezgett a játékszer a hálóban. Ám miután videóról visszanézték az esetet, a játékvezető arra jutott, hogy a lövés pillanatában a kapus előtt álló R. Mmaee nem csak zavarta Piscitellit, hanem ezzel lesállást követett el, így nem nőtt kétgólosra a hazaiak előnye. Mélyen volt ekkoriban a vendég gárda, de a Ferencváros ezt nem tudta kihasználni, olyannyira nem, hogy az első valamire való támadásából egyenlíteni tudott az MZSFC. A félidő közepén Filip lőtt kapura 22 méterről, a labda kijött Dibuszról, Besirovic ismétlése egy védőben akadt el, de labda tovább perdült balra, Drazic elé, aki 2 méterről bombázott a léc alá (1-1). Az egyenlítés után kiegyenlítetté vált a találkozó, az első negyedóra jelentős hazai fölényére már semmi nem emlékeztetett. A megnyugodott vendégek fegyelmezetten védekeztek, igaz, viszonylag mélyen. Az első félidő félidő hat perces hosszabbításának elején Traoré talpáról perdült a labda a kapu felé, ám Piscitelli bravúrosan hárította a léc alá tartó labdát. Válaszul, a túloldalon Filip bombázott a bal kapufa mellé, annak szellemében, hogy a hazaiak nehogy azt higgyék, hogy a kékek támadójátéka nulla.

Kövesdi helyzetek

A térfélcserét követően ismét neki kezdett az FTC annak, hogy valahogy a kövesdi kapuba gyömöszölje a labdát, de nem igazán találtak rést. Ezzel szemben a Kövesd igen. Egy labdaszerzés után, az 51. percben Molnár G. iramodott meg a saját tárfeléről a labdával, két hazai védő egy ideig csak üldözte, de mivel a támadó a 16-oshoz érve lelassult, lövésébe Civic belelépett, ezzel menteni tudott. Nem sokkal később Marquinhos lövését védte a sárga-kékek kapusa, néhány másodpercre rá újabb vendég helyzet maradt ki, Filip remek beadását Drazic fejelte a jobb alsó sarok felé, ám Dibusz bravúrral szögletre mentett. A sarokrúgást követően Filiipet bokán rúgta Marqinhos, de a játékvezető ezt nem látta, és valószínűleg a videószobában is sötétség volt, így nem kapott 11-est a Kövesd. A folytatásban előbb Civic lövését védte a dél-borsodiak kapusa, majd Marqinhos fejelt a kapu mellé. A 72. percben Pillár mentett a kapu torkában Traoré elől, majd Zachariassen bólintását fogta meg Piscitelli. A labda jellemzően a kövesdi védőharmadban tekergett, a hazaiak átlövéssel nem próbálkoztak, a 16-oson belül szerették volna visszavenni az előnyt. A hajrá előtt a jól játszó Karnitskit kellett sérülés miatt lecserélnie a vendég edzőnek, Brtan állt be helyette, majd a szintén biztos pontot jelentő Lukicot kellett ápolni, ám ő folytatni tudta a játékot. A rendes játékidő utolsó tíz percében egyre többször volt a hazai térfélen a labda, majd a 87. percben Zachariassen fejelt a kapuba. A partjelző lest jelzett, aztán jött a videóbírós vizsgálat, és úgy találták a segéd személyzet, hogy pálya széli kollégájuk jól döntött, maradt az 1-1. Majd a sok játék megállítás miatt jött még 7 perc ráadás. Ennek során Gojak lőtte a kapu fölé a meccslabdát, és így nem változott az eredmény.

A Mezőkövesd az első negyedóra után összekapta magát, és remek csapatmunkával, önfeláldozó védekezéssel, jó egyéni teljesítményekkel bravúros döntetlent ért el. Ezzel megőrizték idei bajnoki, és ebben a bajnokságban az FTC-vel szembeni veretlenségüket is, szép eredménnyel ünnepelhették meg 250. NB I-es mérkőzésüket.

Ferencvárosi TC – Mezőkövesd Zsóry FC 1-1 (1-1) Budapest, 7100 néző. V.: Farkas Á. (Vígh-Tarsonyi, Bornemissza). Ferencvárosi TC: Dibusz (7) – Wingo (5), Kovacevic (5), Abena (6), Civic (6) – Esiti (5), Sigér (6) – Traoré (7), Mercier (5), Marqinhos (6) – R. Mmaee (5). Vezetőedző: Sztaniszlav Csercseszov. Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (8) – Kállai K. (7), Pillár (7), Lukic (7), Filip (8) – Karnitski (7), Lehoczky (5) – Molnár G. (6), Cseri (6), Besirovic (6) – Drazic (7). Vezetőedző: Kutttor Attila. Csere: Lehoczky helyett Vajda (6) a 46., Esiti helyett Vécsei (6) a 46., R. Mmaee helyett Baden Frederiksen (5) a 46., Mercier helyett Zachariassen (6) a 64., Cseri helyett David Babunski (6) a 65., Marqinhos helyett Gojak (-) a 77., Karnitski helyett Brtan (-) a 79., Molnár G. helyett Beriashvili (-) a 91. percben. Sárga lap: Lukic a 44., Wingo a 44., Marqinhos a 45., Cseri a 45+6., Karnitski a 47., Besirovic a 49. percben. Gólszerző: Traoré (1-0) a 11., Drazic (1-1) a 23. percben.