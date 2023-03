A férfi vízilabda OB I alapszakaszban másodszor is idegenben, a fővárosban ugrott vízbe, az FTC-Telekom ellen a PannErgy-Miskolci VLC gárdája, még pénteken este. Ez a meccs eredetileg szombaton Miskolcon lett volna, azonban a dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda úszóverseny miatt foglalt volt, így a felek a borsodiak pályaválasztása mellett ugyan, de Budapesten, a Népligetben csaptak össze.

A Bajnokok Ligája szereplő házigazdák egyértelműen a bajnoki címre hajtanak, és miután az első, miskolciak elleni felvonást is biztosan nyerték 18-7-re, nagyjából ugyanerre lehetett számítani pénteken este is. Smitula és Stefanidesz betegség miatt hiányzott az MVLC-ből (helyükre két 2005-ös születésű pólós, Hok Benedek és Szabó Levente került), miként az egy fordulóval azelőtt piros lapot kapott vezetőedző, Vidumanszky László is, akit Petrovai Márton másodedző pótolt a kispadon. Az összecsapás 2-2-ig volt izgalmas, utána egyértelműen az történt a medencében, mint amit a zöld-fehérek gondoltak, valamennyi játékrészt magabiztosan nyerték.

Visszaáll a rend

Varga Zsolt, a Ferencváros vezetőedzője az alábbiakat nyilatkozta a meccset követően:

– Köszönjük a miskolciaknak, hogy átadták a pályaválasztás jogát, ez jelen helyzetben nagy segítség volt nekünk. Jól működött a védekezésünk, és támadásban is nagyszerű teljesítményt nyújtottunk. Elégedett vagyok a látottakkal.

A PannErgy megbízott szakvezetője, Petrovai Márton – aki annak idején, még az OB I/B-ben pólózott Miskolcon, majd hat és fél évig volt másodedző, másfél szezonig vezetőedző Egerben – így fogalmazott:

– Ilyen helyzet, egy eltiltás bármikor előállhat, fel kell rá készülni, de nem csak nekem, hanem ugyanúgy profin a játékosoknak. Sajnos, elég foghíjasan tudtunk elmenni Budapestre, ugyanis az elutazás előtt közvetlenül derült ki, hogy betegség miatt két felnőtt játékosunkra nem számíthatunk. Úgy érzem, nagyon tiszteltük a Ferencvárost, kicsit megszeppenve játszottunk. Egynek ugyanakkor örülhetünk, mégpedig annak, hogy a saját nevelésű játékosaink sokat tudtak játszani, szokhatták az ilyen szintű bajnoki mérkőzés légkörét, olyanok ellen pólózhattak, akik a példaképeik lehetnek, akik válogatottak, akik már rengeteget adtak a sportágnak. A hét elejétől visszaáll a rend, Laci visszatér, az ő vezetésével készülünk fel a következő, szerdai, Eger elleni OB I-es mérkőzésre. Én pedig ahogyan eddig, úgy a továbbiakban is másodedzőként maximálisan igyekszem segíteni őt, a csapatot, annak érdekében, hogy jó eredményeket, helyezést érjünk el.