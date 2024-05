Szerdán rajtol a 2024-es Tour de Hongrie országúti kerékpáros körverseny. A biciklis megméretés az Alföldön indul: szerdán Karcag és Hajdúszoboszló között a sprinterek harcolhatnak a verseny első sárga trikójáért. Másnap Tokajból Kazincbarcikára vezet a karaván útja egy dombos, de a sprintereknek kedvező etapon, majd pénteken jön a királyetap Kazincbarcika és Gyöngyös-Kékestető között. Szombaton a fővárosból Etyekre teker majd a mezőny egy trükkös útvonalon, vasárnap pedig a Mecsek emelkedőin dől el az összetett sorsa a Siófok-Pécs hegyi szakasz végén.

Csapatok

A 2024-es Tour de Hongrie mezőnyében nyolc olyan csapat (úgynevezett WorldTeam) szerepel, melyek a sportág krémjét jelentik. A világ legjobb csapatai közül az UAE Team Emirates, az INEOS Grenadiers, a Jayco AlUla, a Lidl-Trek, a Team dsm-firmenich PostNL, a BORA-hansgrohe, a Bahrain Victorious és az Astana Qazaqstan Team is itt lesz a mezőnyben. Mellettük nyolc ProTeam (a sportág másodvonala), három Continental Team (a harmadosztályú klubok) és a magyar válogatott teszi teljessé a nevezők listáját. Csapatonként 6-6 versenyző vehet részt a ProSeries kategóriájú versenyen, így összesen 120 bringást láthatunk.

Versenyzők

A Tour de Hongrie-n már-már hagyománynak tekinthető az erős sprintermezőny, ez pedig 2024-ben sem lesz másképp. Itt lesz a rekordot jelentő 35. Tour de France-szakaszgyőzelmére hajtó Mark Cavendish, a háromszoros világbajnok Peter Sagan, az öt Giro d’Italia etapon is diadalmaskodó Elia Viviani, a kétszeres Tour de Hongrie és ötszörös Tour de France-szakaszgyőztes Dylan Groenewegen, a szezont három WorldTour-győzelemmel kezdő Sam Welsford és korábbi szakaszgyőztesek, Jakub Mareczko és Matteo Moschetti is.

Az összetett esélyesek között két korábbi Tour de Hongrie-győztest is találunk. Damien Howson újra itt van, hogy 2020-as harmadik helye és 2021-es győzelme után újra a magyar körverseny összetett dobogójára álljon. Komoly kihívóra akadhat azonban a címvédő személyében, Marc Hirschi ugyanis a verseny egyik legnagyobb favoritjának tekinthető. Mellettük harcba szállhat a győzelemért a Liége-Bastogne-Liége korábbi győztese, Wout Poels, a Tour de Hongrie-ezüstérmes Óscar Rodríguez, tavalyi bronzérmesünk és dobogókői szakaszgyőztes, Yannis Voisard, a BORA-hansgrohe hegyimenői, Emanuel Buchmann és Ben Zwiehoff, illetve a Lotto Dstny duója, Harm Vanhoucke és Sylvain Moniquet is.

Természetesen magyarokból sem lesz hiány: az előzetes rajtlista alapján 12 honfitársunk áll rajthoz a mezőnyben. Közülük hatan (Dina Márton, Peák Barnabás, Pápai Ádám, Szijártó Zétény, Feldhoffer Bálint és Filutás Viktor) a magyar válogatottban, négyen (Karl Ádám, Rózsa Balázs, Istlstekker Zsolt, Orosz Gergő) az Epronexben állhatnak rajthoz, míg Valent Márk az MBH Bank Colpack Ballan, Fetter Erik pedig a Polti-Kometa mezét viselheti.

Mezek

A 2024-es Tour de Hongrie-n a szokásoknak megfelelően négy színes mez talál gazdára. Ezek közül a legértékesebb a VisitBalaton365 által támogatott sárga mez, mely az összetett éllovasának jár. A Skoda és az Europcar zöld trikója a legjobb sprintert, vagyis a pontverseny éllovasát illeti meg. A Cofidis logójával ellátott piros mez a hegyek királyának, vagyis a hegyi pontverseny vezetőjének jár. Az összetettben legjobb helyen álló magyar versenyző jutalma a fehér trikó, melyet a Magyar Közút logói díszítenek.

Ami a közvetítéseket illeti: Magyarországon az M4 Sport minden szakaszt rajttól a díjátadóig élőben közvetít. Emellett az Eurosport online felületén is elérhető lesz naponta 2 órányi élő adás magyar kommentárral, illetve napi összefoglalók az Eurosport1-en.