Az alapszakaszban másodszor is idegenben, a fővárosban ugrott vízbe, az FTC-Telekom ellen a PannErgy-Miskolci VLC OB I-es férfi pólógárdája. Ez a meccs szombaton Miskolcon lett volna, azonban a Dr. Kemény Dénes Városi Sportuszoda úszóverseny miatt foglalt, így a felek a borsodiak pályaválasztása mellett ugyan, de a Népligetben csaptak össze. A Bajnokok Ligája szereplő házigazdák egyértelműen a bajnoki címre hajtanak, és miután az első, miskolciak elleni felvonást is biztosan nyerték 18-7-re, nagyjából ugyanerre lehetett számítani pénteken este is. Smitula és Stefanidesz hiányzott az MVLC-ből, miként az egy fordulóval azelőtt piros lapot kapó vezetőedző, Vidumanszky László, akit Petrovai Márton másodedző pótolt a kispadon.

Az első negyedben az első találatot a ,,zöldek” szerezték, Pohl küldte a labdát a PannErgy kapujába (0-1).Moravcsik 1 perc 50 másodperc után a második gólt is megkapta, ezt Német jegyezte (0-2). Ezt követően viszont egy remek szakaszt kaptak el a látogatók, merthogy Molnár G. előnyből, Krasznai pedig akcióból volt képes eredményes lenni (2-2). Aztán a budapestiektől a Miskolcon pallérozódott Vadovics rázta meg magát, aki 34 másodperc alatt kétszer is ,,mattot adott” az MVLC hálóőrének (2-4). Brkic fórban próbálkozott, Vogel S. hárított, érdekesség, hogy az olimpiai-, világ-, és Európa-bajnok Varga Dénes 0/3-as lövési mutatóval rendelkezett ekkor. Jansik Sz. ugyanakkor ötre növelte csapatának gólszámát (2-5), aztán Nagy N. előnyben rontott, Argyropoulos-Kanakakis-nek pedig a szabaddobása nem volt sikeres.

A második játékrészben Krasznai jól élt a meccsel emberhátrányban, aztán Brkic nem tudott túljárni a Fradi kapusának eszén. Merkulov tette a négyet a két csapat közé (2-6), majd a mérkőzés első büntetője következett, amikor Böröczky volt túl kemény Némettel. Az ,,ötöst” persze, hogy bedobta Varga D. (2-7). A fiatal Nagy N. villantotta meg centertudását (3-7), amit Merkulov előnyös ,,dugója” követett (3-8). Vadovics pedig elérte a triplát (3-9). Ubovic belső posztról dobta a labdát a miskolci kapuba (3-10), a hálóőrök között 50 százalék volt a különbség Vogel javára, Moravcsikkal szemben (67-17 %). Hok-ról kapott előnyt az MVLC, időt kért Petrovai Márton, Molnár G. lökete ,,nem sült”. Argyropoulos-Kanakakisnak viszont kijött a helyzet, szintén fórban (3-11), ebben a műfajban is nagyon magabiztosak voltak zöld-fehérek. Az első félidőben csak az történt, ami várható volt, 8 góllal vezetett a Ferencváros.

A folytatásban

A harmadik negyedben egy Molnár G.-Vadovics ütközetből miskolci büntető következett, Krasznai bevágta a játékszert a fővárosiak ketrecébe (4-11). A fővárosiaknál Paján harcolt ki hasonló helyzetet, ő is bedobta az ötméterest (4-12). Az MVLC újabb előnyével Oltean nem gazdálkodott jól, maradt az állás. De nem sokáig, amiről Jansik tett (4-13), amely után Brkic brusztolt ki egy fórt, ugyanakkor Krasznai kísérlete nem ért célt. Az FTC is tovább gyakorolhatta az előnykihasználást, Varga D-nek azért annyira nem kellett már, biztosan lőtt a kapuba (4-14). Oltean remek egyéni alakítása következett a meccsen (5-14), míg Várkonyi szabaddobását blokkolta Jansik. Próbálta tartani magát a PannErgy, de 11 másodperccel a felvonás vége előtt Jansik vágta be aznapi harmadik gólját, megúszást követően (5-15).

A befejező játékrészben Tanczer küldték ki 20 másodpercre a játékvezetők, ám gól nem lett, mert a labdát Krasznai gyűjtötte be. Már két perc is lement ebből a negyedből, és gól még nem esett, igaz, az FTC kényelmesen vezetett, lehetett próbálkozniuk azokkal, akik egyébként kevesebb lehetőséget kapnak. Védekezésben jót nyújtott ekkor az MVLC, de mindkét oldalon több volt a sikertelen próbálkozás. Várkonyi volt túl erőszakos Némettel szemben, 3:44 perccel a befejezés előtt Argyropoulos-Kanakakis lőtte a Ferencváros 16. találatát. A miskolciak oldalán újfent kimaradt egy emberelőny, Paján viszont ,,sima” helyzetben megmutatta képességeit (5-17). Varga B. úgyszintén, (5-18), majd az utolsó két percbe lépett az óra. A 29. borsodi löketből nem lett gól, és ritka volt, de megesett, hogy Varga D. támadó hibát követett el. Jansik Sz. próbálkozásába még Lacerda állt be, így az eredmény már nem változott, az előzetes várakozásoknak megfelelően biztosan nyert az otthoni vendégcsapat, a Ferencváros.

A tények

PannErgy-Miskolci VLC – FTC-Telekom 5-18 (2-5, 1-6, 2-4, 0-3)

Budapest, 150 néző. V.: Kovács Cs., Sándor.

Gólszerzők: Krasznai (2), Oltean, Nagy N., Molnár G., ill. Jansik Sz. (3), Vadovics (3), Argyropoulos-Kanakakis (2), Merkulov (2), Varga D. (2), Paján (2), Pohl, Ubovic, Német, Varga B.