A sportág Baranyában, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Zalában hagyományosan népszerű, így ebben az évben is ezek a vármegyék képviseltették magukat a legtöbb csapattal.

A hétvégi országos döntő eseményen az I. és II. korcsoportban mérkőztek meg a fiúk és a lányok is, a százharmincnyolc iskolai nevező csapat közül korcsoportonként tizenegy-tizenkét csapat jutott el a legjobbak közé, Dunakeszi új sportcsarnokába. A tíz fős csapatok így négyszázötven fős versenyzői összlétszámot jelentettek a két nap során. A grundbirkózás sportág hagyományosan erős néhány településen, idén a legtöbb (hat) csapattal a Zala megyei Tófej képviseltette magát, de öt csapatot delegált Miskolc, és négyet Szigetvár, Orosháza, Berettyóújfalu és Érd is. A legkisebbek birkózóversenye a sportági szövetség számára is kiemelkedő jelentőséggel bír az utánpótlás-nevelésben, a Diákolimpián résztvevő iskolák szoros kapcsolatot ápolnak a helyi birkózó egyesületekkel, és Németh Szilárd szövetségi elnök is megjelent az eseményen, a Magyar Diáksport Szövetség pedig Balogh Gábor elnök képviselte.

A kétnapos eseményen nagyon szoros küzdelmek zajlottak, mind a fiú mind a leány korcsoportokban, az 1-3. helyezettek között szinte az utolsó mérkőzések döntötték el a végeredményt. Fiúknál mindkét korcsoportban Budapestre, a XX. kerületbe került az aranyérem, Miskolc három érmet, Érd és Kazincbarcika pedig két-két érmet vitt haza. A nagyjából ötszáz fős közönség buzdítása melletti fantasztikus hangulatú versenyeken az alábbi iskolák szerezték meg az érmeket:

I. korcsoport fiúk:

1. Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola,

2. Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola, Miskolc,

3. Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola.

I. korcsoport lányok:

1. Tófeji Kincskereső Általános Iskola,

2. Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola,

3. Dél-Zselic Tinódi Lantos Sebestyén Általános Iskola, Szigetvár.

II. korcsoport fiúk:

1. Budapest XX. Kerületi Gyulai István Általános Iskola,

2. Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Iskola, Középiskola, Általános Iskola, Óvoda, Szakiskola és Kollégium, Miskolc,

3. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola.

II. korcsoport lányok:

1. Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola (képünkön),

2. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola,

3. Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola, Miskolc.