A Jegesmacik szerdán este elveszítették a Fradi elleni harmadik mérkőzésüket, így a négy győzelemig tartó csata állása 2–1 az FTC-Telekom csapata javára.

Emlékeztető FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 3–1 (2–1, 0–0, 1–0) Budapest, Tüskecsarnok, 1016 néző. V.: Németh Márton, Haszonits Miklós, Muzsik Ferenc Norbert, Váczi Dávid. FTC-Telekom: Arany (Földes) – Hrabal, Marva, Betteridge, Kestila, Sailio – Karmeniemi, Seregély, Nagy, Sointu, Turbucz – Boros, Mesikammen, Bán, Farkas, Tóth G. – Kozma, Kucsma, Galántai, Kreisz, Tóth A. Vezetőedző: Fodor Szabolcs. DVTK Jegesmedvék: Voris (Gratzl) – Kiss R., Vojktó, Galajda, Razumnyak, Lövei – Wehrs, Ilvessuo, Berdnikov, Páterka, Kuleshov – Bennett, Szirányi, Mattyasovszky, Miskolczi, Blasko – Shkrabov, Pecsét, Vas J., Farkas M., Csiki. Vezetőedző: Tokaji Viktor. Gólszerzők: 0.55 – Berdnikov (Ilvessuo) – 0–1, 1.11 – Nagy G. – 1–1, 12.21 – Tóth A. – 2–1, 59.02 – Tóth A. – 3–1. Lövések: (13–7, 14–11, 6–8) 33–26 Védések: 6:11, 11:14, 8:5 – 25:30 – 96.15% : 90.91% Kiállítások: 35, ill. 32 perc.

Mestermérleg

Fodor Szabolcs (a DVTK honlapjának): – Szoros párharc, és ugye ilyenkor szoktuk említeni a speciális játékegységek jelentőségét. A végén az emberhátrány, amit ki tudtunk védekezni, és az, hogy az egész meccsen nem kaptunk gólt emberhátrányban, az nagyon nagy plusz volt, és akár mondhatjuk azt is, ha szeretnénk, hogy ez eldöntötte a mérkőzést. De azt gondolom, hogy önmagában ez azért kevés lett volna, nagyon sokat adott hozzá az, hogy nagyon jól küzdöttünk, és tényleg minden egyes játékos betartotta az utasításokat. A maximumot kell nyújtani minden egyes play-off-meccsen, ha szeretnénk nyerni. Beszéltünk már róla, hogy a DVTK rendkívül jó csapat, csak akkor van esélyünk nyerni ellenük, ha mindenki száz százalékot ad, és ez ma is látszódott, egy ilyen szoros meccsen. Szóval továbbra is ezt kell csinálnunk, és csütörtökön is száz százalékot kell kirakni a jégre, aztán meglátjuk, hogy az mire lesz elég.

Tokaji Viktor (a DVTK honlapjának): – Szoros mérkőzés volt minden tekintetben, és valahogy nekünk a góllövés egynél beragadt, és nem tudtunk továbblépni. Korán megszereztük a vezető találatot, de a játékvezetésünk nem volt ideális, mint ahogy az előző meccsen sem, sőt, a rá következő cserében meg is kaptuk az egyenlítő gólt. Ebben mindenképp javulnunk kell. Ettől függetlenül, még egyszer mondom, férfias, kemény játék volt. Nyilván ez hozza magával az érzelmeket, pláne, amikor ilyen szoros csatáról van szó, és ha valamilyen döntő faktort kellene mondanom, akkor nyilván ez az ötperces nekünk előny lenne. Az az előny kihasználatlanul maradt, a Ferencváros óriási akarattal, hévvel ki tudta védekezni. Tulajdonképpen ez volt az, ami azt gondolom, hogy eldöntötte a mérkőzést, mert ott nem tudtunk közelebb, vagy feljebb jönni. Ebben a történetben még akár az is benne lehetett volna a pakliban, hogy ott nem egy, hanem akár két gólt lőjünk, és megfordítsuk a mérkőzést, de valahogy a speciális egységünk nem tudott olyan precíz lenni, mint ami eddig jellemző volt ránk.

A párosításban 1. mérkőzés, február 18., szombat, miskolci jégcsarnok: DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom 4–2

2. mérkőzés, február 19., vasárnap, miskolci jégcsarnok 3–4 – hosszabbítás után

3. mérkőzés, február 22., szerda, Budapest, Tüskecsarnok: FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék 3–1

4. mérkőzés, február 23., csütörtök, Budapest, Tüskecsarnok. 18.30: FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék

5. mérkőzés, február 25., szombat, miskolci jégcsarnok, 14:05: DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom

6. mérkőzés (ha szükséges), február 27., hétfő, Budapest, Tüskecsarnok, 18.30: FTC-Telekom – DVTK Jegesmedvék

7. mérkőzés (ha szükséges), március 1. szerda, miskolci jégcsarnok (a kezdés időpontja később): DVTK Jegesmedvék – FTC-Telekom