„Március 16-án két versenyre utazunk a tengerentúlra – kezdte Éger Áron, a Miskolci Road Cycling Club huszonegy éves szép reményű tagja, majd így folytatta: – Szarvas Balázzsal országúti viadalokon Kalifornia államban, a Los Angeles-hez közeli Santa Claritában lesz jelenésünk. A mezőnyt még nem ismerjük, ettől függetlenül nagyon készülünk, hiszen nem akárhol fogunk hajtani. Jómagam egyébként Kanadában már jártam, de Amerikában még nem voltam.”

Túrájuk történetéhez tartozik, hogy klubmenedzserük hajtotta fel számukra a távoli lehetőséget. Somogyi Lászlónak ott él a drótszamaras sportbarátja és annak ötlete, hogy tekerjenek odaát, most jut el a megvalósulásig.

Örök darabokat készít majd

A Budapest melletti Erdőkertesen élő fiatalember magánéletéről is elárult egy különlegességet: „A Budapesti Komplex Szakképző Centrum Kézművesipari Technikumába járok, foglalkozásomat illetően aranyműves leszek. Ennek az a története, hogy gimnazista koromban faékszereket csináltam és amikor eljött a pályaválasztás időpontja, úgy gondoltam, hogy erre a pályára adom a fejem. Terveim szerint nemesfémekből készítek majd apróbb tárgyakat. Az idén végzek, azt viszont még nem tudom, hogy hol fogok dolgozni. Már felmerült, hogy alkalmazottként beállok egy munkahelyre, de az is lehet, hogy vállalkozóként gyártok például gyűrűket, fülbevalókat, karpereceket, vagy más, személyes használatra alkalmas, sőt akár ajándékba is adható örök darabokat. Nagyon remélem, hogy a sportban és a civil munkámban egyaránt sikeres leszek.”