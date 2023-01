Az idei nemzetközi futóverseny előkészítése természetesen már hónapok óta zajlik, ennek részeként a magyar és szlovák rendező partnerek a közelmúltban megtartották első személyes találkozójukat is. Branislav Koniarnak, a Kassai Marathon Klub elnökének a kezdeményezésére Kassán egyeztették az április 22-én, szombaton megrendezendő közös esemény aktuális kérdéseit. A rendező miskolci Marathon Clubot Szűcs István elnök és Brógli Máté alelnök képviselte a találkozón. Az idén 100. felvonását ünneplő Kassai Béke Marathon versenyigazgatójaként is tevékenykedő házigazda bevezetőjében megfogalmazta, hogy 2023-ban az eddiginél is szorosabbra szeretnék fűzni együttműködésüket miskolci szakmai partnerükkel. Ennek egyik jelentős szegmensét képezi, hogy az októberi, 100. Kassai Béke Marathon promóciójának elemeként, azzal párhuzamosan az V. Kassa-Miskolc Ultramarathont is népszerűsítik, egyebek mellett közös magyar és szlovák sajtótájékoztatókon. A közös versenyről szóló információkat megosztják honlapjukon és saját, sokezres adatbázisuk szereplőivel is. Cserébe a miskolci egyesület saját felületein reklámozza Európa legidősebb maratonját a magyar futók körében. Mivel a Béke Maratonra, október 1-re csaknem 15 ezer futót várnak Kassára, komoly esély van rá, hogy a futók egy része előző napon Miskolcon találhat szállásra. Ehhez a sportos együttműködő felek kiajánlásán túl, a kassai és miskolci, a turisztikában, vendéglátásban ténykedő szereplők egymásra találása is szükséges.

Újdonságokkal is készülnek

Az V. Kassa-Miskolc Ultramarthon kapcsán újdonságot jelent, hogy idén először, a szlovák partner közreműködésével a szlovák futók közvetlenül is jelentkezhetnek a Kassa-Miskolc Ultramarthonra. A verseny részleteit is tartalmazó www.maratonclubmiskolc.hu oldalon ugyan már elindult a regisztráció, ugyanez a szlovák oldalon január második felére várható. Hamarosan elkészül új, közös weboldal is (https://kosicemiskolcultramarathon.eu), mely a futók közvetlenebb elérését, az információk rendszeresebb, hatékonyabb áramlását is szolgálja. Az eddigi női és férfi egyéni versenyszám mellett idén is lesz páros kategória, melynek szereplői már nem csak egy meghatározott ponton, hanem tetszés szerint bármelyik váltóponton válthatják egymást. Az 5 és 10 tagú váltóknál az eddigi férfi és mix kategória mellett – újdonságként – a női váltóknak is versenyzési lehetőséget biztosítanak. A szervezők idén is nagyon számítanak a váltó- és frissítőpontként nélkülözhetetlen szerepet vállaló települések – Sajóvámos, Szikszó, Hernádkércs, Abaújszántó, Vizsoly, Gönc, Kéked, Nyizna Mysla és Krasna önkormányzataira.

A kassai megbeszélésen elhangzott az is, hogy az esemény színvonalas megrendezéséhez továbbra is nélkülözhetetlen a két testvérváros önkormányzatainak anyagi támogatása, illetve sikeres pályázatoknak és a támogatók bevonásának is meghatározó szerepe van. Az egyeztetéseket még ebben a hónapban, a további közreműködők bevonásával, Miskolcon folytatják.