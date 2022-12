2022 tavaszán-nyárelőjén bajnoki címet ünnepelt az NB III Keleti csoportjában a KolorCity Kazincbarcikai SC csapata, és ennek köszönhetően felkerült az NB II-be. Az észak-borsodi csapat 20 fordulót követően 24 ponttal a 13. helyen áll. Azt tudni kell, hogy a pontvadászat végén a 19. és a 20. helyen végző együttes búcsúzik az osztálytól, míg a 16-17-18. pozícióban végző kluboknak osztályozót kell vívniuk az NB III bajnokaival, a három közül az egyikkel.

Éneklős, bulizós volt

A trénerrel félszezonzáró beszélgetést készítettünk, amelyen elsőként azt vetettük fel, hogy miként élte meg az utolsó, dorogi meccset a kispadon? Vagy nem az járt a fejében, hogy ,,úristen, ha döntetlen, akkor kereshetek új állást?", igyekezett az adott pillanatra koncentrálni, tanácsokat adni, cserélni... Ezt azért kérdeztük, mert az utolsó három körre ultimátumot adott magának a szakember (legalább 4 pont megszerzése), melynek elmaradása esetén maga állt volna fel Barcikáról. A dorogi kezdés előtt pedig két egység volt a tarsolyban, ezért nagyon kellett a siker...

– Sose voltam, sose leszek megélhetési edző – hangsúlyozta. – Ezért is vállaltam be ezt az egészet, azt gondolom ez bátorságra vall! Hittem a játékosokban, a klubban, a stábomban és saját magamban is. Mivel én adtam magamnak ultimátumot, ezért nem aggódtam túl az utolsó fellépést, hiszen ha én stresszelek, miért várnám el a csapattól, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott legyen. Egy nagyon higgadt, nyugodt, jó hangulatú, mondhatom vicces laza napokkal készültünk, persze a munkafolyamatokra, az egyéni hibajavításokra is fókuszáltunk. Végig pozitív megerősítéseim voltak. Egymásért játszottunk, a küzdőszellem is jó volt, ezek miatt játszottunk jól és gyűjtöttük be a pontokat. Büszke vagyok a csapatra! Nagy gratuláció illeti meg a vezetőimet, mert nem egyből az elküldésem volt a prioritás, hanem a megoldást kerestük együtt.

A klub közösségi oldalára fel is került egy videó, amelyben az látszik, hogy ünnepeltek egy kicsit az öltözőben. A siker miatt mindenkiben kicsit átszakadtak a gátak? Mik voltak a legfontosabbak, amiket a játékosoknak mondott? – vetettük fel.

– Azt mondtam nekik, hogy higgyenek magukban, legyenek bátrak – merjünk bátran cselekedni –, céltudatosak, sose adják fel, legyen meg a felelősségvállalásuk, mindig vállalják magukat, bátran kockáztassanak, ha az esélyt jelent a győzelemre. A hazafelé vezető út pedig zenés, éneklős bulizós volt!

Maradjon a stabilitás

A KBSC kiválóan indította a szezont (7 meccsből 15 pont, 2. hely a táblázaton), így kíváncsiak voltunk arra, hogy ez a jó bajnoki kezdés indulás mennyiben lepte meg.

– A befektetett munkát látva egyáltalán nem, de azért mindenki tisztában volt vele, hogy tisztességesen a talajon kell maradnunk – jegyezte meg Varga Attila. – Korábban is azt mondtam, hogy sohasem szállhatunk el magunktól. Bár elégedett voltam az elején mutatott teljesítményekkel, de akkor is tudtam, mindig van hová fejlődnünk. Számunkra minden meccs nehéz, ahhoz, hogy nekünk megfelelően eredmény szülessen, maximálisan kell teljesítenünk. Van potenciál a csapatban, de egy félévnek eredmény szempontjából nagyon sok összetevője van. Arra kell törekednünk, hogy megmaradjon a stabilitás, ami nem borulhat fel sohasem. Edzőként érzem, hogy a játékosok a korábbiakhoz képest most már sokkal jobban tisztában vannak a képességeikkel, a bajnokság jellemvonásaival.

Sokszor bebizonyította

Két markáns szakasza volt az ősznek, a szeptember 4. előtti és a szeptember 4. utáni. Ezt a kettőt hogyan értékelné – és egyben az őszt? – kérdeztük.

– Sok játékosunk még most csapott bele az NB II légkörébe, az eredménykényszert tudni kell feldolgozni. Jól kezdtünk, de ha nem kellő odafigyeléssel lépsz pályára ebben az osztályban, akkor jönni fognak a hibák, ami mentálisan, önbizalom szempontjából lehet romboló – nyilatkozta a vezetőedző. – Mi beleestünk ebbe, ami sosem könnyű, sem játékosnak, sem edzőnek. Ez a bajnokság már sokszor bebizonyította, hogy nem kell nézegetni, kiindulni a tabellából. Minden jó, ha a vége jó, boldog edző vagyok, büszke vagyok a csapatra!

Kívülállóként azt lehetett érzékelni, hogy hátul többnyire megvolt a csapat, de középpályán talán lehetett volna több jó teljesítmény, elől viszont hiányzott egy vagy kettő igazán gólerős ember, ezt a számok is jelzik. Beszélgettünk erről is a trénerrel.

– Mindenben szeretnénk és kell is fejlődnünk. Labda nélküli játékban sokat léptünk előre, fizikálisan nem volt problémánk, de jobb hatékonysággal kell a helyzeteinket értékesíteni.

Varga Attila azon érdeklődésre, hogy van-e nála ,,Félév embere", azt mondta, nála a ,,Félév embere" a csapat, amely egységes, és összetartó.

Azt is tudakoltuk a szakembertől, tudnak, akarnak-e most, a téli szünetben igazolni, s ha igen, lesz, lesznek-e távozók? Ugye Dvorschákra és Szekszárdira viszonylag hosszú távon nem számíthatnak sérülés, műtét miatt. De mégis körülbelül meddig?

– Biztosan lesznek változások, mert úgy gondolom szükséges és kell is. A két sérült játékosunk sikeres térdműtéten esett át, talán áprilisban kezdhetik a munkát, nekik ez a szezon ,,off"-os, sajnos – zárta Varga Attila.

A KBSC labdarúgói december 13-tól szabadságon vannak, egészen december 28-ig. Akkor kezdenek napi két edzéssel, majd december 31. (szombat) és január 1. (vasárnap) szabadnap lesz. Január másodikától, hétfőtől újra munkába állnak, hat edzőmeccs szerepel a programban, külföldi csapatokkal is megmérkőznek a barcikaiak.