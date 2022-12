Női kosárlabda NB I/B Zöld csoport, 7. forduló

Debreceni EAC – DVTK U23 39-76 (7-18, 8-15, 17-19, 7-24)

Debrecen, 50 néző. V.: Domán, Nyíri.

DVTK U23: János B. (2), Kádas (18/12), Kovács É. (6/3), Albert Sz. (2), Fárbás E. (12). Csere: Márkusz (17), Virág S. (5), Papp L. (12/3), Győri (2). Edző: Stefan Svitek.

Stefan Svitek: – A lényeg az, hogy mindenki játszott, minden játékos hozzátett a sikerhez, nem kizárólag pontszámban. Hogy most valaki csak két pontot dobott, és volt, aki tízen felül, ennek nincs jelentősége. Ellenfelünk is fiatal játékosokból állt, de jönnek majd nehezebb meccsek is a folytatásban.