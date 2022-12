Az év utolsó hazai meccsét, utolsó nemzetközi kupatalálkozóját vívja ma este a DVTK-Hun-Therm női kosárlabdacsapata. A piros-fehérek az Euroliga B-csoportjának 7. fordulójában, 18.10-től, a francia Basket Landes gárdája ellen lépnek pályára.

– A Basket Landes az utolsó csoportellenfelünk, akikkel még nem játszottunk, és bár ez lesz a hetedik csoportmérkőzésünk, de csak a második hazai találkozónk – mondta Völgyi Péter, a DVTK-HT vezetőedzője, majd így folytatta: – Szeretnénk győzelemmel zárni a karácsonyi szünet előtt, de nem lesz könnyű elérnünk a célt a rendkívül szokatlan szerkezetben játszó franciákkal szemben, akik igazi posztjáték nélkül vívják a meccseiket, nagyon mozgékonyak, bármilyen összeállításban is vannak fent a pályán. Sok jó képességű kosaras szerepel náluk, de a rutinos, sokszoros francia válogatott Dumerc nevét érdemes kiemelni. Az irányító visszatért a Basket Landeshoz, még egy évet ráhúz, hogy segítsen nekik, és vele összeszedettebb játékra képesek. Kicsit hektikus ugyan a játékuk, ahogy a miénk is, kikaptak hazai pályán a Soprontól, de után megverték a Bourges-t, ami nagy skalpnak számít.

Hangolódás

Völgyi Péternek szóba hoztuk, hogy a DVTK-HT a mostani évadban még száz százalékos hazai pályán az EL-ben.

– Ahogy a selejtezőben, úgy a csoportkör eddigi egyetlen hazai mérkőzésén, a belga Mechelen elleni siker alkalmával is nagy támogatást kaptunk a lelátóról, a szurkolóktól. Bízom benne, hogy sok drukker jön ki ezúttal is a mérkőzésre, és ehhez a pályán mi hozzá tudunk tenni egy agresszív védekezést, ütőképes támadójátékot, jó egyéni teljesítményekkel, és ez esetben újabb győzelemben lehet részünk. Úgy tűnik, hogy a Basket Landes még nem állt úgy, és annyira össze, ahogy szeretnék, ami jellemző volt rájuk, most nagyobb esélyünk van elkapni őket, mintha mondjuk 1 hónap múlva találkoznánk velük – mondta Völgyi Péter, akinél arról is érdeklődtünk, egészségileg hogy állnak a keret tagjai. – Köszönjük, megvagyunk. Hétfőn egy nagyon jó hangulatú közös edzést tartottunk az utánpótlásuk legfiatalabb csapatának tagjaival, a Törpördögök 7-10 éves játékosaival, amit nagyon élveztek a kicsik, és szemlátomást a nagyok is, úgyhogy ezúton is köszönjük, hogy együtt hangolódhattunk velük a mostani meccsre.