Új autóval, de ismerős csapattal vág neki Csomós Miklós és Nagy Attila a hagyományosan szezonzáró Szilveszter Rallynak. A HUMDA Academy versenyző párosa az idei magyar rallybajnok autót, a TRT által felkészített Citroën C3 R5-öt próbálhatja ki, amivel természetesen ezúttal is a győzelem a céljuk. Mixi azonban a leggyorsabb körét egy szurkolónak tartogatja.

– Nagyon örülök, hogy újra együtt dolgozhatunk a Tagai Racing Technologyval – mondta Csomós Mixi. – Pár éve a Peugeot Kupában sok segítséget kaptunk tőlük, illetve a kupát kitaláló Balkányi Györgytől. A Szilveszter Rallyn azzal az autóval állunk rajthoz, amivel Mads Ostberg megnyerte az idei bajnokságot. Nagyon vártam, hogy kipróbálhassam. Csütörtökön tudtunk vele pár kört tesztelni, nekem nagyon tetszik. Motorerőben, futóműben, fékben nem éreztem nagy különbséget. Az üléspozíciója más, kicsit hátrább ülünk. Aggódtam is, hogyan fogok kilátni belőle, de a teszten ez már nem okozott problémát. Tanulni kell még, hol van az autó eleje, de ez gyorsan meglesz. Hat kört fogunk élesben menni, a verseny hivatalos vége után pedig kapunk a rendezőtől egy plusz kört. A navigátor ülést erre a körre árverésre bocsátjuk, aki a legtöbbet kínálja érte, az ülhet be a Citroënbe. A befolyt összeget pedig Szilágyi Ricsi gyógykezelésére ajánljuk fel. Azt megígérhetem, hogy a hetedik körre leszek a legjobb formámban, úgyhogy lehet licitálni.

Nagy Attila navigátor egy kicsivel több titkot árult el az autóról és arról is, milyen eredményre számít.

– Nagyon tetszett a Citroën - fogalmazott a sajószentpéteri navigátor. - Több beállítást is kipróbáltunk a Kakucsringen. Az már most látszik, hogy sok mindent másképp kell csinálni, mint a Skodán, és az volt az érzésem, hogy szinte sohasem lehet megforogni vele. Ez valószínűleg a hosszabb tengelytávból adódik. Nemcsak az autó, hanem a TRT csapata is nagyon jól működött. Még nem volt részünk ilyen kiszolgálásban, nekünk gyakorlatilag csak a versenyzésre kell koncentrálnunk, minden szervezési feladatot levesznek a vállunkról. Tavaly nem indultunk a Szilveszter Rallyn, így adósok vagyunk a közönségnek, de magunknak is. Szenzációs évünk volt, de futamot még nem nyertünk idén, úgyhogy jó lenne egy győzelemmel zárni a szezont.

Az óévet lezáró Szilveszter Rallyt hagyományosan a Hungaroringen bonyolítják le. A benevezett párosok december 27-29 között csapnak össze egymással a ring belső illetve külső területén. Az eseményre előzetesen több mint kétszáz páros adta le a nevezési szándékát.