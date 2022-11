Ezek az autók ugyan már nem fiatalok, de a felkészítésükre mindannyian komoly hangsúlyt fektetünk - folytatta Foczkó Ákos. - A kopó alkatrészeket rendszeresen cseréljük, ezért valahol érhetetlen számomra, hogy ennyi kiesés történt az ORC mezőnyében. A technikai sportok azonban ilyenek, innentől kezdve viszont csak előre tekintünk. Nagy lehetőség van a kezükben, amivel természetesen szeretnénk élni. Kedvelem ezeket a szakaszokat, közel vannak hozzánk, és bár nehezek, de ettől igazán szépek, jók a Zemplén Rallyk. Volt már alkalmam többször menni rajtuk, tehát rendelkezem kellő rutinnal. Ez viszont jelen helyzetben semmit nem jelent. Nincs két egyforma rendezvény, nincs két egyforma szakasz, mert a környezet és az út minősége folyamatosan változik. Pálházán lettünk Rally2-es bajnokok, akkor minden lehetséges pontot meg kellett szereznünk, hogy begyűjtsük az elsőséget. Most valamilyen szinten hasonló a helyzet, ennek szellemében készülünk a szezonzáróra. A saját pályafutásunkból is van előttünk pozitív példa. Jó versenyző típusnak tartom magunkat, bízom benne, hogy a szerencsi célban ezúttal is mi örülhettünk majd.