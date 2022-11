A női kosárlabda Euroliga B-csoportjának 4. fordulójában szerdán este a török CBK Mersin Yenisehir Bld csapatának vendége volt a DVTK-Hun-Therm együttese.

Jones hármasa jelentette a meccs első találatát, amit January másolt le kétszer, közte Green volt eredményes a palánk alól (9-2). A hazaiak irányítója a triplái után egy betörésből is gólt ért el, a DVTK nem igazán tudta az ellenfél térfelén, hogy mit kezdjen az óriások erdejében. Aztán jött egy kis játékvezetői videózás, a vendégek által reklamált, meg nem adott Guirantes találatot a visszanézés után érvényesítették, majd Garbin iratkozott fel a hárompontosok közé, és máris jobban nézett ki az eredményjelző (11-7). Nem sokáig. Ugyanis Hayes villant kettőt, és csapata negyedik trojkája után ismét jelentős lett a különbség (16-7). Guirantes ugyan még hintett egy hármast, azonban nem sokkal később, Hollingsworth dupláját követően, tíz pontos különbségnél időt kért a diósgyőriek szakvezetője (20-10). A negyedből hátralévő 74 másodpercben a sokkal jobban lepattanózó török gárda két büntetővel még egy picit hizlalta az előnyét (22-10).

A második negyedben jobban dobott a Diósgyőr, ami az első tíz perchez mérten nem volt nagy szám, ugyanis akkor 20 kísérletből mindössze 4 ért célba. Egészen pontosan Garbin volt az, aki megtalálta a gyűrűt, három akciót fejezett be góllal, majd miután Green is eredményes volt, a 15. a török csapat időt kért (30-19). A fejmosás használt, a hazai játékosok egy-egy villanással jelezték klasszisukat (38-20). A Diósgyőr – a sérülése miatt a kispadon ülő Bernáthot nélkülözve, – külső dobásokkal próbált felzárkózni, de ebben is jobb volt a hazai csapat mutatója 20 perc játék után (43-29).

Húsz és harminc

A harmadik menet elején Hayes hozott össze gyors egymásutánban két hármast (51-34), miközben csapata olyan kilenc emberes rotációval dolgozott, akik közül öten az Egyesült Államokban születettek. Ezzel szemben a DVTK, a 24. percig, Bacsó beállításig nyolc fővel operált, akik között volt a 17 éves Aho T. is. Bonner duplájával lett közte húsz (54-34), és ennél a 34-nél le is ragadtak a piros-fehérek, jött is a hamarosan a közte harminc, Bonner hármasával (64-34). A 30. percben Guirantes csapata közel hét perces kosárcsendjét törte meg (64-36), de a záró játékrész előtt óriási volt a különbség a csapatok között (66-38).

A Bacsó hármasával induló utolsó negyed már csak amolyan kötelező jellegű volt, de a vendégek tartással játszottak (70-47). Igaz, ebben a játékrész sok peremember kapott bizonyítási lehetőséget. Alig három perccel a vége előtt 75-51-nél a törökök kértek időt, mert nagyon döcögött a játékuk. Ezt kihasználva a piros-fehérek húsz alá csökkentették a különbséget (77-58), aminek túl nagy jelentősége nem volt, mert a Mersin szemernyi kétséget sem hagyva afelől, hogy ki a jobb, magabiztosan nyerte meg a meccset.

CBK Mersin Yenisehir Bld (török) – DVTK-Hun-Therm 77-58 (22-10, 21-19, 23-9, 11-20) Mersin, 2000 néző. V.: Ivanovic (szerb), Vujicic (montenegrói), Mohoric (szlovén). CBK Mersin Yenisehir Bld: JANUARY (13/9), Fitik (4), HAYES (14/9), BONNER (17/3), JONES (15/3). Csere: Hollingsworth (4), Ozisik (6), Yalcin (1), Atas (3/3), Grigalauskyté (-). Vezetőedző: Emre Vatansever. DVTK-Hun-Therm: GUIRANTES (24/3), Aho N. (2), Bernáth (-), GARBIN (18/12), Green (4). Csere: Kányási (2), Kiss A. (5), Aho T. (-), Bacsó (3/3), Vég-Dudás (-). Vezetőedző: Völgyi Péter. Emre Vatansever: – Az első és a harmadik negyedünk volt jó, sok sikert kívánok ellenfelünknek a folytatásra. Völgyi Péter: – Gratulálok a Mersin csapatának, nagyon erős kerettel rendelkeznek, míg mi sérülések miatt tartalékosan játszottuk le a meccset. A válogatott szünetben megpróbáljuk a sérültjeinket rendbe hozni, és meg nagyobb elánnal folytatni a szezont. Nagyon szépen köszönjük négy kedves szurkolónknak, hogy ide is elkísérték a csapatot, és biztattak bennünket! További eredmények Basket Landes (francia) – Beretta Famila Schio (olasz) 58-78 (20-25, 20-18, 10-25, 8-10) Perfumerias Avenida (spanyol) – Kangoeroes Mechelen (belga) 79-72 (17-17, 22-21, 24-13, 16-21) Spar Girona (spanyol) – Sopron Basket 63-60 (11-21, 21-14, 12-10, 19-15) A csoport állása 1. Sopron Basket 4 3 1 301-240 7 2. Perfumerias Avenida 4 3 1 297-266 7 3. Beretta Famila Schio 4 3 1 302-277 7 4. Spar Girona 4 3 1 271-253 7 5. CBK Mersin Yenisehir Bld 4 2 2 261-277 6 6. Kangoeroes Mechelen 4 1 3 289-316 5 7. DVTK HUN-Therm 4 1 3 284-320 5 8. Basket Landes 4 - 4 229-285 4