A címvédő ezúttal is bizonyította, hogy ott van a helye a Mitropa Kupa élmezőnyében. Hadik András tavaly megnyerte az éves pontversenyt, idén viszont az első három futamon nem állt rajthoz. A 39. Velenje Rallyra azonban nevezett, és jól is szerepelt. A korábbi négyszeres magyar bajnok Juhász Istvánnal az oldalán a futam abszolút értékelésében a negyedik, a Mitropa Kupában pedig az előkelő második helyen zárt. A sikeres hétvégét az tette teljessé, hogy jó színvonalú, remek hangulatú viadalon vehettek részt.

Tempós és technikás

– Egy rendkívül pozitív versenyen vagyunk túl – összegezte a tapasztalatait Hadik András.

– Négy éve megnyertük ezt a futamot, de öt éve is ott voltunk a mezőnyben. A mostani szakaszok nagyjából hetven százalékban ugyanazok voltak, némi tapasztalattal tehát rendelkeztünk. Kanyarból kanyarba estünk, széles és keskeny utak váltották egymást és az aszfalt minősége is vegyes volt. Tempós és technikás részek egyaránt szerepeltek a programban, tehát mindenre fel kellett készülnünk. A szűk időbeosztás ellenére jól reagáltunk erre a helyzetre, annak pedig kimondottan örülök, hogy a legjobb szlovén ralissal, Turk Rokkal tartani tudtuk a lépést. Jóval nagyobb helyismerettel rendelkezik, a Hyundainak gyakran tesztel és több bajnokságban is érdekelt, mégis voltak olyan szakaszok, ahol nagyon közel voltunk hozzá. Sőt! Az utolsó gyorson néhány tizeddel le is győztük.

Sisakot cseréltek

Hadikék abszolút negyedik és Mitropa Kupás második helye annak fényében még inkább felértékelődik, hogy nem volt problémamentes számukra a 140 versenykilométer. Az átbeszélőjük ugyanis meghibásodott, így kénytelenek voltak sisakot cserélni azért, hogy az egyirányú kommunikáció a navigátortól a versenyző felé érkezzen. Az utolsó kör előtt a szervizparkban az egyik rivális csapat nyújtott segítséget, aminek a hajrában egy szakaszgyőzelem lett az eredménye.

Inkább külföldön

– Fárasztó nap volt, hiszen egy nap alatt tettük meg a teljes versenytávot, de hatalmas élménnyel gazdagodtunk – folytatta Hadik András. – Egészen más kihívásokkal kellett szembenéznünk, mint amilyeneket itthon megszoktunk. A környező országokban többször mentünk már, de ilyenkor állandóan rácsodálkozunk néhány dologra. A tervek szerint ebben az évben ezt az utat fogjuk járni. A júniusi Mecsek Rallyn vélhetően ott leszünk, hiszen a pécsi futam része a Mitropa Kupának. Ezután pedig a lehetőségek függvényében újabb nemzetközi hétvégéket fogunk kinézni magunknak. A magyar bajnokság önálló rendezvényeit nagy valószínűséggel ki fogjuk hagyni. Szeretnék jó hangulatban ralizni és ezt úgy néz ki, hogy a környező országokban kapjuk meg.

Eredmények

A 39. Velenje Rally végeredménye

1. Turk Rok, Kacin Blanka (Hyundai i20 Rally2, szlovénok) 1:24:29,5

2. Kohn Filip, Woodburn Tom (Skoda Fabia RS Rally2, cseh, brit) +37,3

3. Geipel Philip, Becker Katrin (Skoda Fabia RS Rally2, németek) +45,3

4. Hadik András, Juhász István (Ford Fiesta Rally2) +1:04,8

5. Grossi Marko, Berlot Tara (Hyundai i20 R5, szlovénok) +1:05,8

6. Eibisberger Peter, Maier Claudia (Skoda Fabia RS Rally2, osztrákok) +2:55,4

A 39. Velenje Rallyn elért eredmények a Mitropa Kupa tekintetében

1. Geipel Philip, Becker Katrin (Skoda Fabia RS Rally2, németek) 1:25:14,8

2. Hadik András, Juhász István (Ford Fiesta Rally2) +19,5

3. Cendok Martin, Markezic Jakob (Opel Corsa Rally4, szlovénok) +2:49,2

4. Skulj Mark, Ocvirk Uros (Opel Corsa Rally4, szlovénok) +3:22,7

5. Noller René, Rauber Tim (Opel Corsa Rally4, németek) +4:39,3

6. Glasencnik Mitja, Pistotnik Matej (Peugeot 208 Rally4, szlovénok) +4:49,8