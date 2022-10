Mezőkövesd Zsóry FC – Újpest FC 1-0 (0-0) Mezőkövesd, 1500 néző. V.: Zierkelbach (Garai, Vígh-Tarsonyi). Mezőkövesd Zsóry FC: Piscitelli (9) – Kállai K. (6), Pillár (7), Lukic (7), Vajda (6) – Karnitski (6) – Babunski (6), Molnár G. (7), Besirovic (6), Cseri (5) – Drazic (7). Vezetőedző: Kuttor Attila. Újpest FC: Nikolic (7) – Szabó II. B. (6), Csongvai (6), Diaby (6), Antonov (7) – Boumal (6), Mack (6) – Simon K. (7), Katona (6), Csoboth (6) – Goure (6). Vezetőedző: Milos Kruscic. Csere: Szabó II. B. helyett Pauljevic (6) a 61. percben, Molnár G. helyett Brtan (-) a 77., Cseri helyett Vadnai (-) a 77., Boumal helyett Jakobi (-) a 77., Karnitski helyett Schmiedl (-) a 84., Katona helyett Borello (-) a 84., Simon K. helyett Bjelos (-) a 84. percben.

Sárga lap: Pillár a 14., Mack a 64., Piscitelli a 86. percben.

Gólszerző: Drazic (1-0) a 46. percben. Kuttor Attila: – Nagyon értékes győzelmet arattunk, de azt gondolom, hogy ezt nem kell hangsúlyoznom. Az első félidőben teljesen kiegyenlített mérkőzést láthattunk. A második félidőben a gólunk megszerzése után a győzelem megtartása volt a célunk. El kell ismernem, hogy a szerencse is több esetben velünk volt, de azért állt mellénk, mert mindent megtettünk azért, hogy ez így legyen.

Milos Kruscic: – Csalódottak vagyunk, hiszen elveszítettük ezt a mérkőzést. Több dolog akadályozta ma a sikerünket. Első körben az, hogy nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, ezen belül is a befejezéseinkkel volt a baj. A második félidőben is próbáltunk nyomást helyezni a hazaiakra, megpróbáltuk kapott gól nélkül lehozni a találkozót, de a bekapott találat után nagyon nehéz volt visszajönnünk. Fordulás után volt egy száz százalékos ziccerünk, de a helyzetet nem sikerült belőni. Amíg az ilyen lehetőségekből nem születik gól, addig nem tudunk eredményesek lenni. A gól története 46. perc: Kállai K. passzolt a jobb oldalról Molnár G.-hez, a támadó tovább tette középre a lasztit Drazichoz, aki három védő között tartotta meg a labdát, majd fordulásból, 12 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 1-0.