Ami a Zalaegerszegi TE FC-től elszenvedett 5–0-ás hazai vereség után várható volt, kedden délelőtt megérkezett. A Mezőkövesd Zsóry FC elnöksége aláírással ezt a két mondatot adta hírül a dél-borsodiak honlapja: „Közös megegyezéssel szerződést bontott klubunk Supka Attila vezetőedzővel szeptember 6-án. A szakembernek ezúton is köszönjük az MZSFC-nél végzett munkáját, további pályafutásához sok sikert kívánunk.”

Korrekten váltak el

A szakember érdeklődésünkre csak ennyit közölt:

– Korrekt volt az elválásunk.

A közlemény kiadásával szinte egy időben adta hírül a Vasas FC, hogy Kuttor Attila vezetőedző helyét Kondás Elemér veszi át az angyalföldieknél, ennek következtében a képzeletbeli fürdővárosi trénerek listájáról nyomban kihúzhattuk a megyénkhez (is) ezer szállal kötődő mestert.

Négyen dirigáltak

A következő akadályt akkor igyekeztünk átugrani, amikor „drón” segítségével kinyomoztuk, hogy a sárga-kékeknél ki vezeti a kedd délután foglalkozást. Tóth László, a pro licensszel rendelkező szakmai igazgató korábban már volt beugró, most azonban beteg, így kisegítőként szóba sem kerülhetett.

A tréninget Supka Attila stábjának tagjai, Híres Gábor, Szántó Csaba, Somodi László és Tóth Iván szervírozták, és amíg nem fut be az új szakmai kormányos, addig ez így is marad. Azt persze még nem lehet tudni, hogy a felsoroltak folytatják-e majd mezőkövesdi munkájukat, hiszen bevett gyakorlat, hogy a vezetőedző magával viszi közvetlen munkatársait is.

Nincs új edző

Kedden délután telefonon hívtuk Tállai András politikus-klubelnököt, a Mezőkövesd Zsóry FC Kft.-t tulajdonló Mezőkövesdi SE első emberét, akitől azt próbáltuk megtudni, hogy ki lesz az új mesterük, de csupán egy szűkszavú írásbeli választ kaptunk tőle:

– Nincs új edző.

Azt hozzá tehetjük, hogy egyelőre. Mert a különböző portálokon továbbra is repkednek a nevek. Állítólag Kuttor Attila nem sokáig marad munka nélkül, „néhányan” ugyanis tudni vélik, hogy visszatér a matyóföldi együtteshez, amelynek kispadján 2017 és 2020 között 117 mérkőzésen ült. Az 52 éves szakember irányításával a sárga-kékek a 2019/20-as idényben kiharcolt negyedik helyükkel NB I-es történelmük legjobb eredményét érték el, ráadásként pedig Magyar Kupa-ezüstérmet is szereztek.

A volt mesterről

Supka Attila a Debrecennel 2005-ben és 2006-ban bajnoki címet szerzett, a Budapest Honvéddal 2007-ben Magyar Kupát nyert szakember 2021 októberében került az MZSFC kispadjára, és 32 bajnokin (9 győzelem, 8 döntetlen, 16 vereség), továbbá 1, vereséggel végződött Magyar Kupa-találkozón irányította a csapatot. Legutóbbi 11 bajnoki összecsapásán mindössze 1 győzelem (a DVSC ellen augusztus 22-én aratott 4–2-es siker), 3 döntetlen és 7 vereség a mérlege.