Három fordulón már túl vannak a csapatok a labdarúgó NB II.-ben, és az újonc KolorCity Kazincbarcika SC csapata két győzelemmel és egy vereséggel, 6 ponttal a 9. helyet foglalja el a táblázaton. Az észak-borsodiak a legutóbbi körben, múlt vasárnap hazai gyepen léptek pályára, és 2–1-re verték a Budafoki MTE alakulatát. Csatáriék lelkének nagyon kellett a siker, hiszen előzőleg 6–1-es vereségbe futottak bele Békéscsabán.

– A csabai fiaskóval nem foglalkoztunk túl sokat, igazából nem volt miért, hiszen még csak a második forduló volt, illetve nem igazán szoktam napokon át eredményeken rágódni, én is, és a csapat is hamar elengedtük azt a meccset – kezdte Varga Attila, a KBSC vezetőedzője. – A múlt szerdától érezhető volt a srácokon a motiváció, hogy szeretnének javítani, örülök annak, hogy ez vasárnap összejött. Egy vereség után persze felmerülnek bizonyos dolgok, problémák, amiket orvosolni kell, kellett nekünk is, hiszen láttuk, hogy voltak Békéscsabán rossz teljesítmények, hozzáállásbeli hiányosságok. Emiatt történt több változtatás a kezdőcsapatban, s bíztunk abban, hogy ezeknek köszönhetően ismét eredményesek lehetünk. Úgy gondolom, jól játszottunk, és akik menet közben lehetőséget kaptak, azok is hozzátették a magukét a győzelemhez. A mérkőzés utolsó negyedórájára felállást változtattunk, mert reagálnunk kellett a Budafok futballjára. Kettő nulla után hamar gólt kaptunk – sajnos ez az idén már nem először esett meg velünk –, erre mindenképpen figyelnünk kell majd a jövőben. Szerencsére ezt most, utólag csak kisebb hibának lehet titulálni, nem került sokba.

Szerdán Mosonmagyaróváron

Ezután egyrészt az eddig begyűjtött 6 pontot vetettük fel a barcikai vezetőedzőnek, másrészt a hétközi, mai mosonmagyaróvári összecsapást, amelyre már kedden kora délután elindultak Süttőék, s amely 17.30-kor kezdődik az MTE Sporttelepen.

– Még nem tartunk ott, hogy legalább egy részleges számvetést készítsünk, térjünk erre vissza a 8-10. forduló után – nyilatkozta Varga Attila. – A hat pontot megnyugvással konstatáljuk, de még semmit sem jelent. Azt látjuk, hogy vannak olyan csapatok a táblázat alsó részében, amelyek többre képesek, s hogy mi hoztuk eddig azt, amit elterveztünk. Arra viszont nagyon is büszkék lehetünk, hogy hazai pályán a bajnoki találkozókat tekintve több mint egy éve nem kaptunk ki. A mosonmagyaróvári meccsről annyit: az a cél, hogy idegenben is sikeresek legyünk. Egy munkás meccs­re számítok, az Óvár egy magas szerkezetű, ezért a fejjátékban erős és jó fizikumú csapat. A hazai környezet mellettük szól, és biztos, hogy szeretnének javítani a pécsi vereségüket követően. Mi jó hangulatban vagyunk, kiegyensúlyozottak és motiváltak, így jogosan bizakodhatunk abban, hogy pontot, pontokat szerezhetünk.

A KBSC-ben Heil letöltötte eltiltását, így visszatérhet a keretbe, Nagy J. viszont sérült, vele nem számolhat a szakmai stáb. A várható kezdőcsapat: Megyeri II. G. – Szemere B., Ur, Heil, Hleba, Pálinkás – Kállai Z., Szabó B., Csatári, Kurdics – Takács T.

(A borítóképen: Vasárnapi sikere után ezúttal Mosonmagyaróváron játszik a KBSC)