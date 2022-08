A labdarúgó megyei II. osztály Észak csoportjában szereplő Onga SE pont nélküli sereghajtó, még sincs pánik a városokkal körülvett egyesület háza táján. Az elmúlt fordulóban 8–2-re veszítettek Aszalón, de ez sem szegte a kedvüket, bizakodással tekintenek a jövőbe.

Formálódnak

– Elért minket a szokásos augusztusi forgatókönyv – mondta Tóth Richárd edző, aki a harmadik idényét kezdte meg a gárdával. – Sokan nyaraltak, mások betegséggel bajlódtak, aztán új szerzeményünk is van szép számmal, ennek következtében még nem álltunk össze, csupán formálódunk. A táblázatot ilyenkor kár fürkészni, az erőviszonyok kialakulásához, és bizonyos következtetések levonásához legalább öt-hat fordulónak kell leperegnie. Hátráltatta az erőgyűjtésünket a rendszertelenség, a felkészülési időszakban mindössze egyszer tréningeztünk hetente, és ez a bajnoki időszakban sem lesz másképpen. Mert mindenki dolgozik, aztán hamarosan indul a tanév, szóval nehezen tudom összerántani a játékosokat, bár akár az éjszakai órákban is gyakorolhatnánk, hiszen nálunk, már ami a tárgyi feltételeket illeti, minden ötös.

Adottak a feltételek

Az Onga SE infrastrukturális lehetőségeiről sok településen irigykedve beszélnek. Két pályán, kiváló gyepszőnyegen dolgozhatnak a játékosok, és a klub háza táján akkor sem jönnek zavarba, ha rájuk sötétedik. A villanyvilágítás meghosszabbíthatná a napjaikat, de hiába, a civil élet gondjai elterelik a sporttelepről a focistákat.

– Négy vagy öt emberrel szinte lehetetlen érdemi szakmai munkát végezni – folytatta Tóth Richárd. – Ahhoz, hogy kis csoportos foglalkozásokat tarthassak, valamint egymás között cicázhassunk egyet, tíz vagy inkább tizenkét sportolóra mindenképpen szükség van. Abban reménykedem, hogy szeptembertől elérjük a kellő létszámot, és hetente legalább egyszer, esetleg talán kétszer képesek leszünk edzést tartani. Azzal természetesen tisztában vagyok, hogy máshol sem fenékig tejfel az élet, mi azonban magunkkal foglalkozunk, és addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Szerény célokat tűztünk magunk elé: mindössze a bennmaradás kiharcolását várjuk el a fiúktól. Ehhez biztosítjuk az anyagi feltételeket, hála dr. Trizsi Zalán elnökünknek, akit „mellesleg” a közelmúltban dr. Madzin Tibor utódaként választottak meg a város polgármesterévé.

Sok gyerekük van

A szakmai munka első számú felelőse azt is megemlítette, hogy eddigi, szerénynek nevezhető produkciójukat a sorsolásuk számlájára is írják:

– Az első öt fordulóra kifogtuk az Aszalót, a Szirmabesenyőt, a Mályinkát, az Edelényt és a Borsodnádasdot – sajnálkozott Tóth Richárd, majd hozzátette: – Akár mérget is veszek rá, hogy ez az öt társaság a végelszámoláskor ott lesz az első nyolc között, ugyanis hozzájuk sorolom még a Parasznyát és a Szendrőt is. Az persze igaz, hogy a pontvadászat keretében mindenki játszik mindenkivel, de nem mindegy, hogy mikor. Ráadásul teljesen egyértelmű, hogy a csoport erősödött, a tizenhatos mezőnyt alkotók legalább fele már megjárta a megyei elitet, és vagy hat klub háza táján álmodnak az első helyről és a vele járó első osztályú tagságról. Mi arra törekszünk, hogy rendezzük sorainkat, aztán eltávolódjunk az alsóháztól, és valóra váltsuk tervünket. Elegendő felnőtt focistával rendelkezünk, átlag­életkorunk alig haladja meg a huszonkét esztendőt, utánpótlás-nevelésünk is sínen van, hiszen legalább nyolcvan fiatallal foglalkozunk, így semmi okunk nincs arra, hogy türelmetlenkedjünk.

A végpontok

A három megyei II. osztályú csoport szereplői közül eddig az AVSE Korláti Vikingek a legeredményesebbek, a maguk 14 góljával. Őket követi a 13 találatot gyártott Aszaló és a 11-es Emőd. Ugyanez fordítva, azaz a leggólképesebb védelmek, Garadna: 14, Onga: 12, Kisgyőr: 11.

(A borítóképen: Az Onga (játékosai zöldben) rendezni akarja sorait | Fotó: Ádám János)