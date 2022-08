Magyarország nyerte a vasárnap véget ért müncheni felnőtt gyorsasági Európa-bajnokság éremtáblázatát, ugyanis 7 arany-, 4 ezüst és 3 bronzérmet szerzett. Mindebből a Bragato Giada (Tiszaújvárosi KKSE), Nagy Bianka (MVM Szegedi VSE) női kenus egység két medáliát vállalt: a duó előbb múlt szombaton második lett C-2 500 méteren, majd másnap győzött C-2 200 méteren. Csupán emlékeztetőül: a lányok korábban, a Kanadában megrendezett felnőtt-világbajnokságon három bronz­érmet gyűjtöttek be, hiszen a két páros (C-2 200 m, C-2 500 m) mellett tagjai voltak annak a négyes egységnek is (C-4 500 m), amely szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel.

Hátba bökte

– Nem volt egyáltalán előfutamunk, egyik számban sem, jobb lett volna, ha van, mert azon modellezni tudtuk volna a versenyszituációt, és terheltük volna a tüdőt is. Mert minden kicsit jobban fáj élesben, mint edzés során – kezdte Bragato Giada. – Az ötszáz előtt próbáltunk bontott pályákat, rövideket menni, hogy meglegyen az érzés, és maradjunk frissek. Érdekes, hogy a végül győztes ukránokat utólag nevezték be, azért is kerültek ki a legszélső pályára. Jobb lett volna, ha mellettünk vannak, hiszen akkor jobban láttuk volna őket. Persze, ez nem biztos, hogy befolyásolta volna a végeredményt, mert kiadtuk magunkból a maximumot. A világbajnokságon a kínaiak és az ukránok zártak előttünk, szerettünk volna utóbbiaknak visszavágni, ez nem sikerült, majd jövőre. A kétszáz páros döntőjében jól rajtoltunk, és végig tudtuk a saját pályánkat menni. Semmire sem kellett tartalékolnunk, csupán egy örömevezést akartunk. Előtte Bianka olyan bátor kijelentést tett a köztévé sportcsatornájának, hogy szeretnénk nyerni, és hát ezt be kellett tartani... Nem sokkal lettünk elsők, de kétszázon nem is lehet nagy győzelemre számítani, amikor szinte az egész mezőny nagyjából egy másodpercen belül érkezik a célba. Egy ­rossz mozdulaton érem mehet el...

Kíváncsiak voltunk arra, hogy az újvárosiak kenusa mennyire tartja nagy mérföldkőnek a kontinensbajnoki aranyérmet.

– Szerintem hatalmas dolog, nem lesz mindennap Európa-bajnok az ember... – jegyezte meg Bragato Giada. – Különben nem érzékeltem a beérkezés pillanatában, hogy hányadikok is vagyunk, mert sorban, egymás után hallottam a sípokat, ahogyan befutottak a hajók, és nem tudtam, melyik a miénk. Bianka hamarabb látta a kivetítőt, mint én, és örömében hátba bökött. Szinte azonnal megtartották az eredményhirdetést, megkaptuk a válogatottmelegítőket, hogy abban álljunk fel a dobogóra. Amikor felléptem az első helyre, óriási boldogság kerített a hatalmába, hogy a sok munkának ismét lett eredménye. Azt is hozzá kell tenni mindehhez, hogy itthon magunk mögé tudtuk utasítani Balla Virágot és Takács Kincsőt, két fantasztikus versenyzőt, akik korábban nagyon magasra tették a lécet. Mondhatjuk ezt generációváltásnak, de nekünk a vb-n és most is bizonyítanunk kellett. Ugyanakkor nem gondoltam előzetesen, hogy a felnőttbelépőnk ennyire komoly és sikeres lesz, erősebb lett a bemutatkozásunk annál, mint amilyenre korábban számítottunk. Visszatérve az eredményhirdetésre: a Himnuszt hallgatni eszméletlen érzés. De nemcsak nekünk, ­kettőnknek szólt, hanem az edzőknek, a családjainknak, barátainknak, klubjainknak, mert a sikerhez mindenki kell, kellett. Örülök annak, hogy trénerem, Krucsai József is kinn lehetett a helyszínen, nem kell külön magyarázni, hogy ő is milyen boldog volt.

A tartalékokat

Az öt, idei felnőtt nemzetközi világeseményen begyűjtött érem után várnak még feladatok Bragato Giadára, ugyanis elindul az ifjúsági és U23-as világbajnokságon is, amelynek Szeged, a Maty-ér lesz a házigazdája augusztus 31., illetve szeptember 4. között. A TKKSE sportolója – aki tavaly a portugáliai Montemor-o-Velhóban három korosztályos aranyérmet szerzett – már most, a hét második részében a helyszínen lesz, és készül a C-2 500 méterre, valamint a C-1 1000 méterre, az idősebbek között.

– Ilyen felnőtt-világesemények és eredmények után picivel kisebb lett a korosztályos vb jelentősége számomra, illetve úgy érzem, hogy fejben, pszichésen rettenetesen fáradt vagyok – ismerte be Bragato Giada. – Persze még összekapom magam a szezon záróversenyére, mozgósítom az utolsó erőtartalékokat, és bár ezúttal nem tudok, tudunk három aranyérmet szerezni, mint tavaly Portugáliában, de természetesen a párosban és az egyesben is a győzelem a cél. Jövőre már korban is átlépek a felnőttek közé, hiszen 1999-ben születtem, és szeretném szépen lezárni Szegeden az U23-at. Aztán pedig végre pihenhetek majd...

Vissza kell verni

Még elég távolinak tűnik, de két év múlva olimpia Párizsban, ezért megkérdeztük, hogy mindez miként van jelen a TKKSE kenusának mindennapjaiban.

– Az idei összes verseny olyan volt, mint egy olimpiai döntő, hiszen azok voltak ott, akik a legutóbbi ötkarikás játékokon is indultak – nyilatkozta Bragato Giada. – A mezőny nem lassú, minden egyes számban nagy a konkurencia, olimpiai időket kell menni azon, hogy valaki, valakik számítsanak az egységek között. Nem volt könnyű ez az évad, de amit most letettünk az asztalra, az, azok alapján bizakodóan mehetünk majd neki a következő évnek. Biztosan lesznek támadások, ellenfelek, akik megpróbálnak bennünket legyőzni, ez természetes, de nekünk ezen kísérleteket vissza kell majd vernünk, mert csak így juthatunk el a célunkig.

Fotó: MTI

A tények

Európa-bajnokság, München

C-2 500 m: 1. Liudmyla Luzan, Anastasiia Chetverikova (Ukrajna) 1:57,672 perc, 2. Bragato Giada, Nagy Bianka (Magyarország) 1:58,924, 3. Sylwia Szczerbinska, Julia Walczak (Lengyelország) 1:59,572.

C-2 200 m: 1. Bragato Giada, Nagy Bianka (Magyarország) 44,066 mp., 2. Antia Jacome, Maria Corbera (Spanyolország) 44,118, 3. Lisa Jahn, Sophie Koch (Németország) 44,879.