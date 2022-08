Diósgyőri VTK vs. KolorCity Kazincbarcikai SC 1-0 (0-0) Diósgyőr, 5 061 néző. V.: Ducsai (Rózsa, Ring). Diósgyőri VTK: Danilovic – Csirmaz, Viczián, Bárdos, Bokros (Bertus, 72.) – Holdampf – Szőke (Eppel, 72.), Koman (Papp, 92.), Bényei, Könyves (Jurek, 37.) – Lukács D. Vezetőedző: Szergej Kuznyecov. KolorCity Kazincbarcikai SC: Megyeri II. G. – Szemere, Ur, Dvorschák (Szekszárdi, 46.), Süttő – Heil, Csatári – Székely D., (Ádám F., 87.) Szabó B. (Laczkó, 87.), Pálinkás – Takács T. (Nagy J., 76.). Vezetőedző: Varga Attila. Sárga lap: Viczián (33.), ill. Csatári (69.), Süttő (88.). Gólszerző: Koman (84.). Jók: Danilovic, Holdampf, Bényei, ill. Megyeri II. G., Ur, Heil, Csatári. Szergej Kuznyecov: – Kemény ellenféllel találkoztunk, azt mondtam az öltözőben a játékosoknak, hogy azt az utat, amit választottunk, száz százalékosan teljesítették, megvalósították. Sok elemzés előzte meg a mai meccset, és remélem, hogy ez a győzelem több hitet fog adni, hogy ez egy jó út. Egymásért küzdöttünk, akkor is, amikor a meccs folyamán voltak nehézségeink, de kitartottunk a saját vonalunk mellett, a srácok jól teljesítettek. Pontrúgásból tudtunk gól szerezni, pedig ilyet nem sokat gyakoroltunk, nem volt sok időnk erre, igaz, ma is végig sétáltuk ezeket a pályán, mert futtatni már nem akartam a fiúkat a meccs miatt. Fejelődni fogunk a játékban, a mostani mérkőzés előtt csak keveset voltunk együtt, de látszik, hogy merre kell haladnunk. Varga Attila: – Nagyon jó hangulatú meccset játszottunk, boldog vagyok, hogy a játékosok így teljesítettek, jól futballoztunk. Az első fékidőben benne volt, hogy gólt szerezzünk, igaz, az első húsz perc nem tetszett, de az átszervezés után rendben volt a játék. Rúgtunk egy kapufát, volt egy ajtó-ablak ziccerünk, nem tudom, hogy az, hogy maradt ki. A második félidőben kompakt volt a csapat, jól védekeztünk, a csere után viszont gyengültünk, elsősorban fejjátékban. A kis szögletnél a DVTK lét játékosunkat kivitte, és Koman megjátszhatóvá vált, a lövését pedig nem sikerült blokkolni. A vereség ellenére bebizonyítottuk, hogy eddigi teljesítményünk nem a véletlen műve, és hogy az eddig 12 szerzett pont nem érdemtelenül lett a miénk.