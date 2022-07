Egyiptomban, Kairóban ma megkezdődik a vívó-világbajnokság, amely a jövő hét szombatig tartja izgalomban a sportág kedvelőit. Legutóbb három éve rendeztek vébét vívásban, 2019-ben, Budapesten randevúzott a mezőny. 2020-ban a koronavírussal összefüggő leállások miatt nem tudták lebonyolítani a világbajnokságot, tavaly pedig azért nem írt ki a nemzetközi vívószövetség vb-t, mert olimpiát rendeztek.

A magyar válogatott tagjai a legutóbbi vb-n három érmet szereztek: Siklósi Gergely (párbajtőr) arany-, Szatmári András (kard) és a férfi kardcsapat ezüstéremnek örülhetett.

A kairói világbajnokságon 24 magyar versenyző indul. Az első három napon az egyéni selejtezőkre kerül sor, hétfőtől pedig a 64-es főtáblákon folytatódik a verseny, szerdáig. Az utolsó három napon a csapatversenyeket rendezik meg.

Sok munka

A magyar válogatottban helyet kapott a Diósgyőri VE sportolója, Nagy Kinga, aki a mai napon női párbajtőrben kezdi meg a selejtezőt.

– Azt nem mondhatom, hogy rossz csoportba kerültem, de ha nem így lenne, akkor is azért küzdenék, hogy a hétfői 64-es főtáblára felkerüljön a nevem – nyilatkozta lapunknak tegnap Nagy Kinga, Kairóból. – A konkrét elvárásokról, célokról inkább nem mondanék semmit. Az biztos, hogy felnőttvilágversenyen még nem szereztem érmet, és ahhoz, hogy ez akár itt, akár máshol sikerüljön, sok mindennek össze kellene jönnie, de nap nap után azért dolgozok, hogy ez így legyen. Sok munka van mögöttem, de boldog vagyok, hogy itt lehetek, hogy a világbajnokságon küzdhetek, azon leszek, hogy a tudásom legjavát nyújtsam. Ez a verseny az év fő eseménye, és bár a verseny­időszakban voltak érdekességek, az, hogy két alkalommal is félbeszakadt az a megméretés, amelyen ­elindultam, de ezen már túl vagyok, vagyunk, és szerintem nem is annyira az egyénire, hanem inkább a csapatversenyre nézvést hátrányos ez, hiszen kevesebbet tudtunk együtt küzdeni. De a csapatról talán még korai beszélni, most az egyéni selejtezőre kell koncentrálnom.

Boczkó Gábor, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a hunfencing.hu oldalnak többek között a következőket nyilatkozta:

„A lehető legóvatosabbak próbáltunk lenni, mert a koronavírus ismét zavart okozott a sorokban a felkészülés vége felé. Valamennyi vívónk és edzőnk napi gyorstesztet produkált az elmúlt két hétben, kerültük a kontaktusokat, de így is több pozitív esetünk volt.”

A válogatottat február eleje óta irányító szakvezető elismerte, hogy az Európa-bajnokság sikerülhetett volna jobban is, illetve megjegyezte, hogy a vb mezőnye jóval erősebb lesz az antalyainál.

„Érzésem szerint sportágunkban Ázsia már lehagyta, de mindenképpen behozta Európát, és Amerika, sőt Afrika is jelentős erőt képvisel. Egyértelmű éremesélyesnek egyedül férfi kardozóinkat nevezném. Ugyanakkor válogatottunk rendkívül fiatal, és a párizsi olimpiáig több, további fegyvernemben is esélyünk van a kvótaszerzésre. Ehhez kell megtenni az első lépést, a mostani helyzetben különösen értékes lehet egy-egy jó csapathelyezés a jövő tavasszal kezdődő olimpiai kvalifikációs időszak szempontjából” – vélekedett a kapitány.

A magyar indulók

Férfi kard: Decsi Tamás (Kertvárosi VSE), Gémesi Csanád (Gödöllői EAC), Szatmári András (MTK), Szilágyi Áron (Vasas). Tartalék: Iliász Nikolász (Debrecen).

Férfi párbajtőr: Andrásfi Tibor (BVSC), Koch Máté (Vasas), Nagy Dávid (Vasas), Siklósi Gergely (Honvéd). Tartalék: Berta Dániel (Honvéd).

Férfi tőr: Dósa Dániel (Törekvés), Frűhauf Benjámin (Törekvés), Németh András (Honvéd), Szemes Gergő (FTC). Tartalék: Bálint Álmos (Ludovika).

Női kard: Battai Sugár (Debreceni EAC), Katona Renáta (Vasas), Pusztai Liza (BVSC), Szűcs Luca (BVSC). Tartalék: László Luca (UTE).

Női párbajtőr: Kun Anna (Tata), Muhari Eszter (Honvéd), Nagy Kinga (Diósgyőri VE), Büki Lili (Tata). Tartalék: Kardos Edina (Vasas).

Női tőr: Kondricz Kata (Honvéd), Lupkovics Dóra (Honvéd), Pásztor Flóra (Törekvés), Pöltz Anna (Ludovika). Tartalék: Mesteri Viktória (Törekvés).

(A borítóképen: A DVE párbajtőrözője, Nagy Kinga (balra) ma a selejtezőcsoportban küzd a továbbjutásért | Fotó: MW)