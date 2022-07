Nagy harc zajlott a labdarúgó megyei II. osztály Keleti csoportjában a legutóbbi szezonban a bajnoki címért. Végül nem is a pontszám döntött az Erdőhorváti SC, valamint a Tokaj FC versenyfutásában (merthogy mindkét együttes 74-74 pontot szerzett 30 mérkőzés során), hanem az, hogy előbbiek 24-szer, míg utóbbiak „csak” 23-szor győztek – és a szabályok értelmében ez az elsődleges rangsoroló tényező akkor, ha két vagy több klub hasonló pontmennyiséget gyűjt. Érthetően nagy volt az öröm a zemplénieknél, akik a 2020/2021-es évadban elért negyedik helyüket „cserélték” aranyra, viszont: mivel nem adtak be amatőrlicenc-kérelmet, hiába a dicsőség, az első hely, jövőre is ugyanebben az osztályban rúgják a labdát, és nem a megyei I.-ben.

– Nemrég tartottuk meg az évzárónkat, és nagyon jó hangulatban telt – kezdte Rebecsák Norbert játékos-edző. – Néhányan nem tudtak sajnos eljönni, viszont annak ellenére boldog volt mindenki, hogy ugyan nem váltunk osztályt, viszont a klub történetében az első bajnoki címet szereztük meg. Amennyire tudom, egy-két olyan ember van csak nálunk, aki felnőttben nyert már korábban aranyérmet máshol, ami egy különleges érzés. Vagyis ennek az elérése volt az igazi motiváció az egész szezon során. A medáliákat nemrég vettük át a megyei igazgatóság képviselőitől Miskolcon, és ezúttal osztottuk ki a játékosoknak. Erdőhorváti egy kis település, még 600 lakója sincs, ezért nem csoda, hogy nem tudjuk, tudnánk azt az elvárást teljesíteni, hogy állítsunk ki különböző korosztályú utánpótláscsapatokat a megyei I.-ben. Gyakorlatilag ez volt az egyetlen ok, ami miatt le kellett mondanunk az első osztályú indulásról, emiatt nem adtunk be licenckérelmet. Nálunk csak felnőttcsapat van, örülünk, hogy játszunk, hogy van egy jó társaság.

Horváth 26-ig jutott

A játékukról, az összetételükről az alábbiakat mondta el a játékos-edző.

– Úgy gondolom, hogy a siker alapja az egység volt – hangsúlyozta Rebecsák Norbert. – Edzéseket nem tudtunk tartani, viszont csapat- és egyéni szinten is igyekeztem elmondani, hogy mit kellene csinálnunk az adott mérkőzésen. Tüzeltem a srácokat, magam is játszottam 25 évig, de ebben a szezonban már csak egyszer kellett beszállnom 43 évesen, Karcsa ellen. Van egy jó kapusunk Olajos Attila személyében, ő a csapatkapitány. A védelem adott volt, sajnos volt, amikor változtatni kellett hiányzók miatt. Igyekeztünk futballozni és kiszolgálni az első számú csatárunkat, Horváth Gergőt, aki 26 találatig jutott. Összességében a csapat valamennyi tagja megtette a magáét, ezért jár mindenkinek a dicséret. Persze, akadtak nehézségek, például az, hogy megsérült a legjobb középhátvédünk, a saját nevelésű Novák Tibor. Rajta kívül húsvét tájékán még két futballistánkra, Hochvárt Bencére és Mihali Ferencre sem számíthattunk ugyanilyen ok miatt. Ennek volt betudható, hogy zsinórban három vereséget szenvedtünk: Sárospatakon, Tiszaladányban, illetve itthon a Tokaj ellen. Örültünk annak, hogy a hazai mérkőzéseken sok szurkoló volt jelen, és annak is, hogy idegenbe, nem egyszer, 60-70-en is elkísértek bennünket.

A közeljövőről, a következő évadról az alábbiakat nyilatkozta a horvátiak játékos-edzője.

– Eddig senki sem jelezte, hogy szeretne elmenni, de ez, az átigazolással kapcsolatos dolgok majd csak az elkövetkezendő napokban válhatnak biztossá – jelezte Rebecsák Norbert. – Mi más is lehetne a feladatunk az új bajnokságban, mint hogy próbáljuk megvédeni a címünket. Az idei történelmi tettünktől már csak az lenne történelmibb, ha ez másodszor is, egymás után összejönne. A kispadon maradok én, ugyanilyen minőségben, bízunk ismét a legjobbakban.

Az Erdőhorváti SC trénere megköszönte a segítséget, a támogatást az itteni születésű vállalkozónak, dr. Sándor Józsefnek és a Fémalk Zrt.-nek, aztán Májer Lászlónak és családjának, Rebecsák Lászlónak és családjának, Négyesi Péternek és családjának, Kőrösi Lászlónak, valamint a helyi önkormányzatnak, Takács Gábor polgármesternek.