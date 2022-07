A labdarúgó megyei III. osztály Dél-Kelet csoportjában 56 ponttal diadalmaskodott a Cserépfalu SE, teljesítményével 8 pontot vert a második helyezett Hejőpapi SE-re és 16-ot a harmadik Taktaszada KSE-re. A „cserepesek” arra is büszkék lehetnek, hogy nem találtak legyőzőre, vagyis veretlenül értek célba, a plusz 81-es gólkülönbségük pedig már csak habot nyomott a képzeletbeli tortájukra.

– Egy év alatt nagy utat tettünk meg, a gödörből kimászva jutottunk el a megyei III. osztály bajnoki címéig – emelte ki Bálint Attila edző, aki a helyén marad, ősztől is kormányozza a mintegy ezerlelkes község gárdáját. – Mi korábban megjártuk már a helyi második vonalat, de a koronavírus-járvány miatt tavaly megszűnt a csapatunk, ezért a legalacsonyabb szintet jelentő csoportba kényszerültünk. Az itteni társaság kilencven százaléka kicserélődött, és miután összeszedtünk néhány rutinos labdarúgót, valamint helyi és környékbeli fiatalt, kimondtuk, hogy az aranyéremre és a vele járó feljutásra pályázunk. Igazán jól vettük az előttünk tornyosuló akadályokat, csapategységünkben volt az erőnk. Amikor eldőlt, hogy elsők leszünk, nyomban kimondtuk: vállaljuk a megyei II. osztályt, és annak érdekében, hogy tisztességesen szerepeljünk, már az erőgyűjtést is elkezdtük.

Pályájuk kiváló

A keret tagjai hetente két foglalkozáson vesznek részt, és öt edzőmérkőzést játszanak. Formába lendülésüket azzal próbálják elősegíteni, hogy a jövő hét végén felkészülési tornát rendeznek, a bogácsiakat és a tardiakat hívták meg.

– Kiváló viszonyt ápolunk a szomszédos egyesületekkel és vezetőikkel – folytatta Bálint Attila. – Ennek az a magyarázata, hogy nem is olyan régen még együtt vagy egymás ellen futballoztunk, most pedig a hátország megerősödése érdekében dolgozunk. Dél-borsodi kistérségünk szinte mindegyik falujában él és virágzik a foci, ez előnnyel, ugyanakkor hátránnyal is jár. Valamennyien felkarolnánk az utánpótlás-nevelést, de sehol nincs elegendő kisdiák, így szegényes a merítési lehetőségünk, egymástól meg nincs értelme „elszipkázni” a gyerekeket. Ennek következtében nem indítunk U19-es csapatot, és a Bozsik-programra sem tudunk nevezni. Az a szerencsénk, hogy ettől eltekintve nálunk minden feltétel adott: klubunkat az önkormányzat és néhány magánszemély támogatja, pályánk gyepszőnyege kiváló, öltözőépületünk pedig elfogadható. Ennek felújítására pályázati pénzt nyertünk, a kivitelezéshez pedig, ha minden igaz, a közeljövőben hozzákezdünk.

A Cserépfalu SC célja – amint azt Bálint Attila kijelentette – a bennmaradás kiharcolása, de igazán akkor örülnének, ha az első nyolc között végeznének.

– Újoncként nem szabad szabadjára engednünk a fantáziánkat – szögezte le a szakvezető. – A Közép csoport mezőnye hagyományosan nagyon erős, már több társaság megjárta a megyei elitet, így jó lesz vigyázni. Távozási szándékát senki nem jelentette be, csupán Ferenczi Györgytől köszöntünk el azért, mert középpályásunk abbahagyta a játékot. Néhány, általunk kiszemelt játékossal tárgyalásban állunk, úgy tűnik, hogy két vagy három érkezőnk lesz, velük mindenképpen erősödni fogunk.

(A boírtóképen: A Cserépfalu SC megyei III. osztályú bajnokcsapata | Fotó: olvasónktól)