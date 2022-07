Az ötök az első kör végére 20 másodperc előnyt szedtek össze az üldözőbollyal szemben kerékpárban, de ezt a nagy tempót nem tudta mindenki tartani, az ausztrál mellett, Dobival és Lehmann Csongorral három szereplősre csökkent az élmezőny. Fél perc fórt szedtek össze a hármak, és amikor leszálltak a kétkerekűről, ettől is többjük volt. A depóból a hazaiak üdvöskéje jött ki elsőként, a kérdés az volt, hogy az ausztrál fiú meg tudja-e szorítani. Nem igazán sikerült neki, több volt az energia a hazai triatlonosban. Roberts nem volt valami friss, a harmadik körben a cseh Radim Grebík is ráfutott, és nem mellékesen Kiss Gergely is. Utóbbiak a dobogó második és harmadik fokáért harcoltak, ebben a külföldi volt a jobb, ő ért célba 19 másodperccel Lemann Csongor mögött, 4 szekundummal megelőzve a másik hazai triatlonost. A győztes testvére, Lehmann Bence a 22. helyen végzett.

Triatlon: Európa-kupa Férfiak 1. Lehmann Csongor (magyar) 53:18 perc, 2. Radim Grebík (cseh) 53:37, 3. Kiss Gergely (magyar) 53:41, …7. Tóth Tamás (magyar) 53:57, ...14. Dévay Zsombor (magyar) 54:08, ...18. Dobi Gergő (magyar) 54:21, ...22. Lehmann Bence (magyar) 54:29.

Videós tartalmaink továbbra is megtalálhatóak a YouTube csatornánkon.