Néhány napja még teljes volt a megye II. osztály 48 csapatos mezőnye, mind a három csoportban 16-16 együttes szerepelt volna, ahogy arról beszámoltunk, ám azóta változás történt. A nevezések elfogadása és a sorsolás elkészítése után egy csapat „eltűnt” a megyei II. osztály Kelet csoportjának mezőnyéből.

A Tiszalúc NKSE csapata az előző évadban a megyei II. osztály Közép csoportjában szerepelt, és bár ott a 15., vagyis kieső helyen végzett, ennek ellenére megkapta a lehetőséget, a felkérést arra, hogy a megye II.-re adjon be nevezést. Ugyanis a négy üres hely egyikének betöltésére a kiesők közül a legjobban szerepelt lúci gárda a második volt a felkérési rangsorban (az első felkérési helyen a megye III.-as bajnokság jobban szerepelt 2. helyezett gárdája volt).

– A nevezés benyújtása után derült ki az, hogy a megyei szövetség milyen formában kívánja megrendezni az ifjúsági bajnokságot, és számunkra ez nem akceptálható, emiatt már a múlt héten jeleztem írásban, hogy a felnőttcsapatunk a megye II.-es bajnokságtól visszalép – mondta megkeresésünkre Fónagy László, a Tiszalúc NKSE elnöke, majd így folytatta: – Azt nem igazán értem, hogy az előző héten elküldött levelem miért nem ért célba, de miután láttam, hogy a sorsolás elkészítésekor minket is belevettek a mezőnybe, újra, ugyanarra az e-mail-címre írtam levelet, és másodszor is bejelentettem, hogy nem indulunk, és ez utóbbi eredményeként törlődtünk a bajnokságból.

A kétnapos már nem

A tiszalúciak elnök-edzőjét arról is kérdeztük, hogy az ifjúsági bajnokság új lebonyolítása mennyiben érinti a felnőttcsapat szereplését, visszalépését.

– A megye II.-es bajnokság három csoportjából – tudtommal – 10-10 együttes adott le nevezést az U19-es bajnokságra, és ezeket a küzdelmeket úgy írta ki a szövetség, hogy szeptember elejétől október végéig lejátsszák az őszi fordulókat az itt szereplő csapatok, és mindig szombaton délelőtt 11.00-kor kezdődnek a mérkőzések, a hírek szerint részben azért, mert így tud megfelelő számú játékvezetőt biztosítani a szövetség – mondta Fónagy László. – Ez biztosan könnyen keresztülvihető és könnyedén megoldható olyan sportszervezeteknél, ahol sok aktivista van, de nálunk nem ez a helyzet. Elnök, edző, pályamunkás, és még ki tudja, mi minden szerepet vittem egyedül. A meccsnapokon pályát vonalaztam, előtte füvet nyírtam, szerveztem a mérkőzés megrendezését, ha idegenben játszottunk, akkor pedig az utazást. Amíg a felnőttcsapat meccse előtt két órával rendezték meg az ifik bajnokiját, nem volt ezzel baj, mert a hétvégéből „csak” egy napot vitt el a foci a családtól. Sajnos, a kétnapos focihétvégék már nem férnek bele. Mindezt megbeszéltem a vezetőségi tagokkal, a polgármesterrel és az alpolgármesterrel is, mindenki megértőnek mutatkozott. Az említettek felé már korábban is jeleztem, hogy keresni kell valakit mellém, vagy leginkább helyettem, de eddig nem sikerült másik aktivistát találni. Szeretem a labdarúgást, de van munkahelyem és családom, és utóbbi kettő is fontos a számomra.

Arra a kérdésünkre, hogy az ifjúsági csapatnak mi lesz a sorsa, Fónagy László a következőket mondta:

– Az U19-es bajnokságban sem indítunk csapatot. Az egyesület nem szűnik meg, de a szervezeti kereteit újra kell építeni. Nekem a jövő év májusában jár le az elnöki megbízatásom, remélem, hogy legkésőbb addig sikerül megtalálni az utódomat, aki néhány hónap szünet után új életet vihet a tiszalúci labdarúgásba.