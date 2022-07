A nem olimpiai sportágak viadalán száztizenkét ország több mint háromezer-hatszáz sportolója vett részt. Magyarország huszonhét érmet – tizenegy aranyat, hét ezüstöt és kilenc bronzot – gyűjtve várakozáson felül teljesített, ezzel minden idők legsikeresebb Világjátékok-szereplését produkálta. Küldöttségünket dr. Mészáros János miskolci ügyvéd, a Magyar Karate Szakszövetség és a Nemzeti Versenysport Szövetség elnöke vezette. Az országszerte ismert, tekintélyes sportvezető készséggel válaszolt kérdéseinkre.

Az esemény kapott-e kellő figyelmet?

Igennel felelhetek még akkor is, ha a Világjátékokat azért nem lehet az ötkarikás eseményekhez hasonlítani. A szervezőmunka során nagyon szorosan együttműködött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a multisportviadal világszövetsége. Sokan és sokat vitatkoznak azon, hogy az olimpia és labdarúgó-világbajnokság – ezek vitathatatlanul mindent visznek – után mely versenyek következnek a képzeletbeli rangsorban. Többen a labdarúgó-Európa-bajnokságot, az atlétikai vagy a vizes világbajnokságot említik, de a „kettesek” az Ázsiai Játékokat is ebbe a sorba helyezik. Magam, meglehet, hogy némi elfogultsággal, a Világjátékokat a harmadik helyre teszem, hiszen mi harmincnégy sportágat egyesítünk, és már a puszta kvalifikációhoz is nagyon szigorú feltételeket kell a sportolóknak teljesíteniük.

Milyen volt az amerikai körítés: a szervezés, a látogatottság, és közvetítettek-e a legnagyobb tengerentúli televíziós állomások?

Az Alabama szövetségi állambeli Birmingham amerikai léptékkel mérve kisváros, ennek ellenére a létesítményekre senkinek nem lehetett panasza, a szereplők pompás csarnokokban és stadionokban versenyeztek. Az eseményeket nagyon szépen megszervezték, a szakmai feladatokat a sportágak nemzetközi szövetségei végezték el. Gondok többnyire a szállásokkal voltak, ennek okaként megemlíthetem azt a tényt, hogy a Világjátékokra nem építenek falut, mi a meglévő kollégiumokat és egyéb helyeket vesszük igénybe. A delegációk olyan problémákat jeleztek, hogy például nem minden hálóhelyiséghez tartozott fürdőszoba. A viadalnak volt saját csatornája és újságja, de a Világjátékok itthon is kellő nyilvánosságot kapott azzal, hogy az M4 naponta összefoglalót adott a látnivalókról. Az írott és az elektronikus sajtó megfelelő figyelemben részesítette a versenyeket.

A Világjátékokat előszobának is nevezik, hiszen egy-két műfaj erről a multieseményről ácsingózik az olimpia műsorára. Mely sportágak vannak a tényleges várólistán?

Többek között a karate, amely Tokióban már szerepelt a programban, és bármikor ott lehet újra. A rögbi is tőlünk került az olimpiára, aztán itt vannak az új, feltörekvő műfajok. Mint például a darts, az ejtőernyőzés, a falmászás, a breaktánc, és kérem, hogy mindenki kapaszkodjon meg, a drónnal való versenyzés. A paletta egyre bővül, mivel új technikák és technológiák honosodnak meg, ráadásul az olimpiák műsorát nem vésték kőbe. Lehetnek ki- és bekerülők.

Világszerte egyre nagyobb a nyári hőség. Néhány befolyásos sportvezető már arról beszél, hogy előbb vagy utóbb át kell gondolni a júliusi és az augusztusi rendezvényeket. Ezt a két hónapot a negyven fokot közelítő vagy egyenesen meghaladó meleg miatt ki kell venni a versenynaptárból. Valóban előtérbe kerülhet a tavasz és az ősz?

Ez a folyamat már elkezdődött, hiszen a katari labdarúgó-világbajnokságot sem nyáron tartják, hanem késő ősszel és a tél elején. Tudomásul kell venni, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok veszélyeztetik a sportolók egészségét. Igen ám, de a tavaszok és az őszök a világ- és a kontinentális bajnokságok által már foglaltak, vagyis roppant nehéz lesz ezt az időszerű problémát megoldani. Mégis kezdeni kell valamit a parázsló klímával és a nyolcvanszázalékos vagy az ezt meghaladó páratartalommal.

A magyar küldöttség a felkészüléséhez mindent megkapott-e az államtól? Gondolunk az edzőtáborokra, az utazásra, a felszerelésekre.

Már a ráhangolás során rendkívül komoly feladatok vártak ránk. Sok nehézséggel szembesültünk: például az igencsak drága légi közlekedéssel, a rengeteg törölt járattal, az útközben elkallódott csomagokkal. Szövetségünk intézett és oldott meg mindent, helytállásunkhoz pedig a sportkormányzat biztosította a szükséges anyagi forrást.

Spéth Norbert a muaythai sportágban a harmadik helyen végzett súlycsoportjában. Jónak tartja a diósgyőri fiú eredményét?

Feltétlenül. Norbi persze fényesebb érmet szeretett volna kiharcolni, mégis megjegyzem: aki manapság medáliát szerez, hatalmas fegyvertényt hajt végre, hiszen a versenyzők között pici, már-már kimutathatatlan különbségek vannak, így sok múlik a pillanatnyi formán, sőt a szerencsén. Tartottam a kapcsolatot harcosainkkal, és vezetőikkel is találkoztam.

Mikor értékelik az Egyesült Államokban nyújtott produkciójukat?

A csapat hivatalos, ünnepélyes fogadására július 26-án, kedden kerül sor. Ezen a rendezvényen méltatjuk majd legjobb versenyzőinket, és köszöntjük azokat, akik támogattak minket. A Nemzeti Versenysport Szövetség pedig július 28-án, csütörtökön értékel: ekkor hallgatjuk meg a beszámolókat és vonjuk le a tanulságot.

Hol tartják majd a soron következő Világjátékokat?

A kínai Csengtuban, 2025- ben. Némi földrajz: a város Sanghajtól és Pekingtől is nagyon messze fekszik. Amerikában most a hatodik helyen végeztünk, ugyanakkor remélem, hogy legközelebb a távoli Ázsiában még jobb összképet produkálunk.