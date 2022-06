A második helyen zárta a 2021/2022-es idényt a Diósgyőri VTK I. csapata a honi férfi asztalitenisz-bajnokság második vonalában, az NB I. Keleti csoportjában. A piros-fehérek tizennyolc összecsapásuk közül tizenhármat megnyertek két döntetlen, valamint három vereség mellett, a keretben lévők közül Németh János zárt legelőrébb az úgynevezett teljesítménylistán, összesítésben a második helyen, 93,18 százalékos produkcióval. Nyolcadik lett Kővári Balázs (81,13 százalék), huszonnegyedik Krebs Levente (49,01 százalék), míg huszonötödik Bari Csaba (48 százalék).

Németh eligazolt

– A Mezőberény jobb csapat volt, ha nem lépett volna vissza az Extraligától, úgy gondolom, a legjobb négyben zárt volna – közölte lapunkkal András Miklós szakosztályvezető. – Természetesen az egymás elleni mérkőzéseken próbáltuk őket megszorítani, de mindkét alkalommal kikaptunk tőlük, egyszer 8–6-ra, másodszor pedig 11–3-ra. Tehát mindent összevetve reális a helyezésünk, az ezüst­érem, gratulálok a csapatnak. Úgy gondolom, hogy Kővári Balázs az egész évad során nagyon jól játszott, Németh János is hozta a formáját, sajnos, már eligazolt Csákvárra.

A második hely azt jelenti, jelentheti, hogy nagy valószínűséggel a DVTK helybetöltőt fog majd játszani az Extraligába jutásért. Minderre azonban csak júliusban, augusztus elején kerülhet sor, azok után, hogy kiderül, lesz-e elég induló a legmagasabb osztályba, és minden, arra jogosult klub vállalja a részvételt, bead nevezést. A tények kedvéért: a versenykiírás alapján az Extraligából az utolsó két csapat, a 9. helyezett Győri Elektromos VSK I., illetve a 10. helyezett Szerva ASE I. gárdája esett ki.

– Úgy tudjuk, hogy a Mezőberény ezúttal sem szeretne feljebb lépni, illetve a Nyugati csoportból a második helyezett Tatai AC sem, az ottani első Celldömölki VSE-­Swietelsky Future FM II., illetve harmadik PTE PEAC Kalo-Méh II. pedig azért nem jöhet szóba, mert mindkettő második csapat, melyek nem kerülhetnek fel, hiszen első számú alakulatuk extraligás. A Győri Elektromos VSK I. talán szívesen megpróbálná újra, szóval akár még az is előfordulhat, hogy meghívnak bennünket a legmagasabb osztályba, meccset, meccseket sem kell játszanunk. De ezt majd meglátjuk – nyilatkozta András Miklós.

Szintén feljebb

A DVTK szakosztályvezetője hozzátette azt is: két külföldi magyar játékossal már megegyeztek a 2022/2023-as szezont illetően, nevüket majd később szeretnék nyilvánosságra hozni.

– Velük ott tudnánk lenni a stabil középmezőnyben az Extraligában – mondta András Miklós. – Rajtuk kívül, még Kővári Balázs és Krebs Levente alkotná a csapatunkat. Bari Csabával megbeszéltük, hogy ő az NB III.-ban második, de reményeink szerint feljebb, szintén osztályt lépő második csapatunkban folytatná. Ahová visszajönne Fischer Csaba a MEAFC-tól, a harmadik játékos Boros Zoltán lenne. Itt még be tud segíteni Pados Zoltán, Tóth Zsolt, Doros Szilárd, illetve adott esetben én is. Tervünk az is, hogy indítanánk még egy harmadik gárdát, az NB III.-ban, a „nagy öregeknek”.

A szakosztályvezető megköszönte az új tulajdonos, dr. Magyar Mátyás segítségét, illetve a DVTK elnökének, Sántha Gergelynek, továbbá főtitkárának, Szabó Tamásnak a munkáját.

– A tulajdonos úrnak tulajdonképpen két elvárása van: az egyik, hogy a csapataink minél jobbak legyenek, a másik, hogy legyen egy megfelelő bázis, fiatalok, minél többen – hangsúlyozta András Miklós, akitől megkérdeztük azt is, mennyit számított számukra a DVTK Aréna néhány hónappal ezelőtti átadása. – Rengeteget, óriási előrelépés... Huszonöt év után végre van, lett egy olyan minőségi létesítményünk, helyiségünk, ahol nyugodtan dolgozhatunk, ahol minden tökéletes, se túl kicsi, se túl nagy. Az edzések során felállíthatunk hat-hét, a mérkőzések során négy asztalt. Természetesen a DVTK többi sportolója is használhatja, bejöhetnek pingpongozni.

Fiatalok, versenyen

A szakosztályvezető beszámolt még az alábbiakról is:

– Tervezzük egy paralimpikon, Zborai Gyula leigazolását, reméljük, sikerül. Kölcsönadnánk Nagykanizsára, viszont a nemzetközi versenyeken a DVTK színeiben indulna. Egyébként ő, társával, Csonka Andrással csapatban az ötödik helyen végzett a tokiói paralimpián. Szakosztályunk jelenlegi tagjai közül Krebs Levente a júliusban esedékes belgrádi ifjúsági és serdülő-Európa-bajnokságra készül, míg Fischer Csaba a szerencsi Köllő Ábellel együtt ott lesz a győri 5. asztalitenisz ifjúsági világfesztiválon – zárta gondolatait András Miklós.