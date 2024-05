Tóth-Orosz Edina óvodapedagógus kérdésünkre elmondta, hogy az intézményük rendkívül fontosnak tartja a Jóisten által teremtett világunk védelmét, óvását. Az óvodába járó gyermekeket igyekeznek már egészen kicsi koruktól fogva erre nevelni. A jeles napok, ünnepek kiváló alkalmat biztosítanak mindehhez.

Kik laknak a kaptárban?

A rendezvény célja az volt, hogy az óvodások figyelmét felhívják a méhecskék védelmének fontosságára, hasznára. Ebben segítségükre volt Nagy Attila méhész, akinek jóvoltából betekintést nyerhettek a hasznos kis beporzók életébe, és így sok hasznos és érdekes ismeret birtokába jutottak. Testközelből láthatták a gyermekek a kaptár lakóit és a méhészkedéshez elengedhetetlen kellékeket és eszközöket is megismerhették. Természetesen a mézkóstolás és a mézes finomságok sem maradhattak ki a délelőtti programból.

A rovarhotel is elkészült

A jeles naphoz kapcsolódó játékos tevékenységekben Szarka Tamás, Felsőzsolca polgármestere is részt vett, az ovisok nagy örömére. Az udvaron elhelyezett rovarhotelt a gyermekekkel közösen rendezte be, a hasznos kis beporzók számára megfelelő természetes anyagokkal. Az óvoda a felsőzsolcai önkormányzat jóvoltából csemetefákkal is gazdagodott, melyeknek nemcsak az udvar, hanem a környezet szebbé varázsolásában is fontos szerepe van, de a hasznos kis rovarok fennmaradásához is hozzájárulnak.