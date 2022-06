Húsz megyei labdarúgó-bajnokcsapat közül három (Kiskunfélegyháza, Úrkút, Sárvár) nem vállalta a részvételt az NB III.-as osztályozón, és ezzel összefüggésben három gárda (Hatvan, Karcag, Mór) a sorsolásnak és ezzel együtt a szerencsének köszönhetően felkerült az NB III.-ba, és már készülhet a harmadik vonal 2022/23-as évadára. Tizennégy csapatnak azonban ugyanezért – a még kiadó hét helyért – egy oda-vissza vágós osztályozós párharcot kell megvívnia. Ezek közé tartozik a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztály 2021/22-es küzdelemsorozatát 65 ponttal megnyerő Cigánd SE gárdája is, amely a keddi párosítás során Békés megye bajnokát, a Körösladányi MSK-t kapta riválisul.

– Amikor kiderült, hogy a ladányiakkal kell megvívnunk ezt a csatát, az első gondolataim egyike az volt, hogy kaphattunk volna valamivel könnyebb ellenfelet is – mondta lapunknak Szatmári Csaba, a Cigánd SE vezetőedzője. – Ami még szintén eszembe jutott a Körösladánnyal kapcsolatban, hogy pár éve még a Debreceni VSC tartalékgárdájával játszottunk ellenük edzőmeccset, és egy igen felkészült, kellemetlen csapatot ismertünk meg bennük. Ez az osztályozó annyiban lutri, hogy előzetesen nem lehet tudni, hogy ez vagy az a megyebajnokság milyen szintű, és pontosan milyen játékerőt képvisel annak a bajnoka.

Magabiztosan nyerték

A keddi sorsolás óta eltelt időt azonban teljes mértékben arra szánták a bodrogköziek, hogy a lehető legalaposabban megismerjék dél-alföldi ellenfelüket.

– Ez maximálisan így történt, annyi információt igyekeztünk begyűjteni, amennyit csak tudtunk – vallotta be Szatmári Csaba. – A Ladány egy éve búcsúzott az NB III. Közép csoportjától, ahol a 17. helyen zárt. Most magabiztosan nyerték meg az ottani megyei I. osztályt, csupán egyszer kaptak ki, amit nem kell magyarázni. Az eredménysorukból, a 143 lőtt góljukból is kitűnik, hogy támadófocit játszottak, jobbára ők diktálták a meccseket, így aztán a védekezésre nem kellett akkora hangsúlyt fektetniük. Kedd óta az interneten fellelhető mérkőzésfelvételeket nézegettük, aprólékosan kielemezve a mozgásokat, a különböző elemeket, a pontrúgásaikat, a játékosaik képességeit. A mozgóképeken túl megkérdeztünk olyan szakembereket is, akik ismerik őket, a környéken dolgoznak, és kivétel nélkül mindegyikük pozitív véleménnyel volt róluk. Békés megyéből össze tudták szedni a jó, ezen belül a rutinos játékosokat, és nagyon akarják az NB III.-at.

Egy-két lőtt gól

A feljutást viszont a cigándiak is szeretnék...

– Nekünk is önbizalmat kell adjon többek között az, hogy egy erős Borsod megyei bajnokságot nyertünk meg, szóval fel tudjuk venni velük a versenyt – közölte Szatmári Csaba. – Egy ilyen oda-vissza vágós csatában jobb lett volna, ha a visszavágó van nálunk, de egyrészt ezen változtatni már nem lehet, másrészt az eredmény tükrében a második meccs is kínálhat esélyt. Nagyon fontos lenne, hogy ne kapjunk gólt, illetve hogy lőjünk egyet-kettőt, mert az osztályozón még „él”, számít az idegenben lőtt gól szabálya. Kíváncsi vagyok, mi jön ki két olyan csapat meccsén, ahol mindkettő inkább támadni szeret, de az biztos, hogy nagyon okosan és fegyelmezetten kell futballoznunk, minden poszton. Különösen figyelni kell az átmenetekre, a visszazárásra, nem szabad sok lehetőséget hagyni a Körösladánynak. A koncentrációnak, annak, hogy mennyiben sikerül azt végig megtartani, különös jelentősége lesz, mert az utolsó pillanatban is eldőlhet a mérkőzés ide vagy oda.

A csapatkapitány ismert

Szatmári Csaba arról is beszélt, hogy minden csapatnak vannak gyenge pontjai, a heti felkészülés során ezekre is hangsúlyt fektettek.

– Megpróbáljuk ezeket kihasználni, de biztos vagyok abban, hogy az alapos feltérképezést ellenfelünk is megtette – jelentette ki Szatmári Csaba. – Bár játékosaikat nem ismerjük személyesen, egy kivétel viszont akad: a csapatkapitány, Ruzsa Zoltán. Ő mozgatja a ladányiakat, 1994-es születésű, annak idején együtt játszott a fiammal a DVSC utánpótlásában. A srácok jól dolgoztak a heti edzéseken, lelkesek, mindent meg fognak tenni a pályán.

A visszavágót június 12-én 17 órától rendezik Körösladányban.

A tények

Labdarúgó NB III.-as osztályozó, első mérkőzések (vasárnap)

17.00: Cigánd SE (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) – Körösladányi MSK (Békés megye)

17.30: Szegedi VSE-Pizzamonster (Csongrád megye) – Technoroll Teskánd KSE (Zala megye)

17.30: Gödöllői SK (Pest megye) – Csornai SE (Győr-Moson-Sopron megye)

17.30: Nyíregyháza SFC tartalék (Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) – Majosi SE (Tolna megye)

17.30: Pécsi TE PEAC (Baranya megye) – Zsámbéki SK (Komárom-Esztergom megye)

17.30: Balatonlelle SE (Somogy megye) – Bánk-Dalnoki Akadémia (Nógrád megye)

17.30: Pénzügyőr SE (Budapest) – Balmazújvárosi FC (Hajdú-Bihar megye)

(A borítóképen: A cigándiak (fekete-sárgában) szeretnének előnyt szerezni | Fotó: ÉM)