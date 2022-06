- Talán nem kell külön ecsetelni, hogy egy borsodi játékosnak mit jelent a DVTK és ez a közeg. Tényleg nagyon örülök, hogy itt vagyok! - mondta Csirmaz István. - Ígérgetni nem fogok, magamról sem jót, sem rosszat nem szeretnék mondani, a végén majd a közönség és a szakmai stáb eldönti, hogy érdemes volt-e leszerződtetni. Bízom benne, hogy jó játékkal és gólpasszokkal, gólokkal tudom hozzásegíteni a csapatot az élvonalba jutáshoz.

Csirmaz István Mezőkövesden született, és 19 évvel később kék-sárga színekben mutatkozott be az élvonalban 2014-ben. Később is kapott lehetőséget az első csapatban, majd kölcsönben játszott Szolnokon és Cegléden. Ezt követően igazolt Szolnokra, ahol gyorsan alapemberré vált, tavaly nyáron pedig a Csákvár hívta. Teljesítményére Felcsúton is felfigyeltek, mindössze 5 mérkőzés után átköltözött a szomszédba. Az előző bajnokságban a PAFC védelmének jobb szélén Szolnoki Roland, a bal oldalon pedig Nagy Zsolt volt a posztriválisa, így összesen 7 mérkőzésen lépett pályára, ezért elfogadta a DVTK megkeresését.

Csirmaz István átesett minden ilyenkor szokásos orvosi vizsgálaton, majd aláírta a szerződését, és hétfőn már új társaival együtt kezdi el a közös edzéseket – közölte a dvtk.eu.