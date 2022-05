Mint arról korábban beszámoltunk, a Diósgyőri VTK felnőtt válogatottkeret-tag kenusa, Bodonyi András tavaly decemberben a fővárosba költözött. Klubot ugyan nem váltott, de az Újpesti TE sportolóival készül az idei szezonra, a lila-fehér klub edzőjének, Martinkó Gábornak az irányításával.

– Sikerült a beilleszkedés, nem volt nehéz, hiszen jól ismertem ezt a közösséget, illetve több tagját, ugyanis Korisánszky Dáviddal és Fekete Ádámmal egy korosztálynak a tagjai vagyunk, és több mint tíz évre nyúlik vissza kapcsolatunk kezdete – válaszolta Bodonyi András arra a kérdésre, hogy miként érzi magát az új közegben, majd arra a kérdésre, hogy milyen állomásai voltak a felkészülésnek, a következőket mondta: – Csepelen szálltunk vízre, és az itteni felkészülést, illetve ennek a monotóniáját többször is megtörtük, amikor Dunavarsányba tettük át az edzéseket. Két hetet Sevillában is voltunk a tavasszal, de az év első versenye előtt már nem mozdulunk.

Arra a kérdésre, hogy az első verseny a csehországi Racicében sorra kerülő világkupaverseny lesz-e, a DVTK kenusa igennel felelt.

– Ebben az évben valami miatt kimarad a versenynaptárból az év eleji, szokásos, hazai rendezésű tájékoztató verseny, amely eddig az első, világkupa előtti válogató volt. Úgyhogy az idén az első nemzetközi megméretésre a tavalyi, illetve az előző évek eredményeivel lehetett bekerülni – tudtuk meg Bodonyi Andrástól, aki azt is elárulta, hogy a szövetségi kapitány 1000 méteres távra, egyesben nevezte be őt.

A kettesről

Arról is érdeklődtünk a diósgyőri kenusnál, hogy mi a helyzet azzal a szezon előtti tervvel, hogy kenu kettesben is kipróbálja magát valakivel.

– Ez napirenden van, de a mostani világkupaverseny előtt ennek még nem volt realitása – mondta Bodonyi András. – Nem titok, hogy Korisánszky Dáviddal építgetjük ezt a hajót, aki az MTK sportolójaként csatlakozott az UTE-sekhez. Ez egy kézenfekvő lehetőség, hiszen minden edzésen együtt vagyunk, és attól függetlenül, hogy egyest megyünk, tudjuk tervezgetni az edzéseket és egymást segíteni. Látjuk, hogy a másik milyen állapotban van, és tanácsokkal is tudunk szolgálni egymásnak. Ültünk már együtt, és tisztában vagyunk azzal, hogy az eltérő alkatunk miatt, mert Dávid 20 centivel magasabb és ennyi kilóval nehezebb is, a különböző mozgásokat, paramétereket szinkronba kell hozni. Egy ilyen munkához türelem is kell, és abban az életkorban vagyunk mindketten, hogy ezt meg tudjuk adni a másiknak.

Kíváncsiak voltunk arra, hogy milyen állapotban van két héttel az évad kezdete előtt Bodonyi András.

– A nyugodt szóval tudnám a legjobban kifejezni az állapotomat. A felkészülés elején ugyan előfordultak betegségek, apró sérülések, de a vízre szállás óta zavartalan a munka. Az edző személye is nyugalmat sugároz, és így könnyű a munkára koncentrálni – felelte a diósgyőri sportoló, aki arra a kérdésre, hogy mit mutat a stopper az edzéseken, a következőket mondta: – Nem mutat rossz időket. A csúcsforma persze még odébb van, de a május elejéhez képest reálisak a számok. Hozzáteszem: a március és április hónapok munkája arról szólt, hogy technikailag összeálljon a mozgás. Ennek látjuk a jeleit, úgy tűnik, hogy nem hiába dolgoztunk az elmúlt két hónapban. Úgy gondolom, hogy az állóképesség adott, úgyhogy bízom benne, hogy az elkövetkező pár hónapban, 1000 méteren, mind taktikai, mind sebesség szempontjából fejlődés lesz látható.

(A borítóképen: Rövidesen elkezdi „élesben” a szezont Bodonyi András | Fotó: MW)