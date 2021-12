– Nem. Maradok a DVTK sportolója. A két klubnak ugyanis sikerült megállapodnia abban, hogy milyen feltétekkel csatlakozhatom az edzések idejére az Újpesti TEhez. A versenyeken viszont a jövőben is diósgyőriként állok rajthoz – mondta Bodonyi András, aki arra a felvetésre, hogy mi lesz a következő vízre szállásig, illetve onnantól mi várható, így folytatta: – Biztos vagyok abban, hogy a mostani felkészülés nyugodtabb lesz, mint az előző, hogy az új évadban nem lesz olyan feszített a tempó. A technikát kell csiszolni tavaszig, fizikálisan most sem vagyok rossz állapotban, de fontos része a felkészülésnek, hogy a versenyek kezdetére mentálisan topon legyek. Kenu egyes 1000 méteren akarok versenyezni jövőre, illetve 1000 méter párost is mehetek, de azt még nem tudom, kivel, erről még korai lenne bármit is mondani, ez majd kialakul. Április végén, május elején lehetnek majd a rangsoroló versenyek. Aztán esznek világkupák, Eb, előtte válogatóval, vb, amelyet szintén válogató előz meg. Ezek lesznek, lehetnek a fő versenyeim.