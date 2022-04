Az első szettet egy picivel jobban kezdte a Vegyész (2-0), de a Kaposvár nem hagyta magát leszakítani, rendre egyenlített. Aztán a szélső ütőben eredményesebb hazaiak 7-7-nél zsinórban négy pontot hoztak össze, és ez már sok volt a vendégek szakvezetőjének, úgyhogy időt kért (11-7). A pauza után Fino pont jött, majd a védőmunkában pontosabb kék mezesek öt egységre távolodtak el (14-9). Bibók vonalat csípő ász szervájának örülhetett a publikum, majd Sandoval rontott nyitásával lett megint közte öt (17-12). A Kaposvár sáncmunkája nem igazán működött, a hazai jóval pontosabb volt, úgyhogy második idejét is kikérte a somogyiak trénere (19-13). Úgy tűnt hiába (21-13), ám amikor Vasquez után Bögöly is eredményesen fejezett be egy támadást, Toronyai edző is a szünet mellett döntött. Helyesen, mert hazai pontok következtek, Páez ászt is nyitott, majd Ciupa bombája zárta le a játszmát (25-15).

A második menet Ciupa két pontjával indult, szélső ütéseinek a sánc nem tudta útját állni. Vendég hiba után nőtt háromra a hazai fór (5-2), majd Páez parádés mozdulatával lett ez még több (7-3). Aztán az addig remekül nyitó VRCK-nál jöttek ebben a szegmensben a rontások, de mivel a túloldalon is, a kaposváriak trénere időt kért (10-5). Újabb hazai pont után pedig cserélt, de ettől sem lettek jobbak (12-5). Aztán 15-7 után gödörbe került az addig stabil játékot mutató VRCK, és emiatt a hazaiak edzőjének kellett a szünet (16-12). Három pontra húzódott össze a Barcika fórja, de mivel a Fino visszatért a pontatlan játékához, a hetedik szervájukat rontották el, változott a helyzet (20-15). Ezen vendég időkérés sem segített, a kék mezesek halottnak tűnő labdákat is visszahoztak, volt, hogy lábbal, volt, hogy kicsavart testhelyzetből. Nem is volt kérdés, hogy ez a játszma is a hazaiaké lesz (25-16).

A rontott szervák ellenére

A harmadik játékrészt három (!) rontott szervával kezdte a VRCK, de ezt jó nyitásfogadásokkal kompenzálták (5-3). Páez, Juhász P. és Ciupa után Blázsovics is bemutatott egy rossz nyitást, ha ezek nincsenek, a kaposváriak már elkönyvelhették volna a vereséget. 8-5-nél kért időt edzőjük, mert nem egy dimenzióban mozgott a két csapat. Centerhelyen Páeznek volt egy fineszes mozdulata (10-7), majd Juhász P. akadályozta meg ugyaninnen, egy bombával az egyenlítést (11-9). Zsinórban négy pontot csinált a VRCK, és amikor a vendégek edzője másodszor is időt kért, a barcikai tábor azt skandálta, hogy ,,játszik a Vegyész”. Igazuk volt, kedvenceik száguldottak a győzelem felé (18-11). A remekül játszó hazaiak szárnyaltak (22-12), szinte minden bejött nekik, és a szombati meccshez képest nyolcvan perc játékidőt megspórolva, 76 minuta alatt lezúzták a somogyiakat (25-13).