A Bódva-völgyi gárda valamennyi ellenfelét legyőzve jogot szerzett az NB I.-es szereplésre. Kilencszer diadalmaskodtak, és több mint tíz pontot vertek a második helyezett Hajdúböszörményi SE együttesére.



Örömük határtalan



– Egy évtizedet vártunk erre az eredményre, amely már korábban is bennünk volt – mondta Galkó Tibor, az EVSE csapatvezetője, a helyi hatvannégy kockások sikereinek kovácsa. – Örömünk határtalan már csak azért is, mert utoljára 2006-ban játszottunk az NB I.-ben. Diadalunknak most anyagiakkal kell párosulnia ahhoz, hogy ősszel benevezhessünk a magasabb osztályba. Senki ne gondoljon eget verő öszszegekre, az egész szakosztály működéséhez, beleértve a nagyokat és az utánpótlás-nevelést, úgy ötmillió forintra van szükségünk. Majd az elkövetkezendő hetekben és hónapokban kiderül, hogy mellénk áll-e az önkormányzat és még néhány tehetősebb cég.

Újság még a klub életében, hogy szépreményű fiatal játékosuk, Vodila Martin Botond nemzetközicím-viselő lett: megkapta a FIDE-mesteri címet.



A tények



Az edelényi pontszerzők táblasorrendben: Papp Levente 6,5 játszmából 9 pont, Kiss Pál 5/9, dr. Barva Attila 6/9, Vodila Martin Botond 8/9, Dudás Péter 5/6, Molnár László 2/3, Juhász Béla FM 5,5/9, Petykó Zoltán 3,5/6, Ladányi Tibor 8/9, Kristóf Péter 6,5/9, Dúzs József 2,5/5, Csukerda Attila 2/4, Bakó Martin 8/9, Galkó Attila 2,5/3, Szuhai Beáta Barbara 2/4, Bakó Milán 4,5/5.



