A ŠKODA Rally Team MRF Tyres Hungaria párosa az ERC második versenyén, az Azores Rallyn indul a hétvégén. 2018-ban egy remek hatodik hellyel kezdte meg a versenyzést az Európa-bajnokságon Herczig Norbert. Az Azori-szigetek Rally azóta nem volt kegyes a pároshoz, de ennek ellenére a naptár egyik leglátványosabb futama továbbra is Herczig Norbert egyik kedvenc versenye. A Fafe Rally után, bő egy hetes nagyon intenzív felkészülést követően, már a 2022-es szezon második helyszínén van a csapat.



Új itiner kellett



- Az első napon az időeltolódás leküzdése volt az egyik feladat. Mindössze két óra a különbség, de egy picit mindannyian megéreztük, de kimozogtuk és a szerdai napot a felkészülés befejezésével töltöttük. A pályák nyolcvan százalékát ismeretem már, ám Igornak újak, a ŠKODA Fabia Rally2 is fejlődött, így gyakorlatilag új itinert kell írnunk. Belső kamerás felvételekkel készültünk, de nem csak a sajátjainkat, hanem Mikkelsen, Sordo és Llarena belsőit is feldolgoztuk - részletezte Herczig Norbert a felkészülés első szakaszát.



A csapat szerdán a szokásos teszttel folytatta, ahol először egy konkrét feladatot kellett megoldaniuk.



- A Fafe Rallyn éreztük, hogy van még előre lepési lehetőség a beállításokban. Az új abroncsokhoz kell hangolni a kocsit – mondta a versenyző. - A második versenynapon már elkezdett körvonalazódni, merre léphetünk tovább. A teszten szisztematikus munkával, sikerült megtalálni azt a területet, ahol előrébb tudtunk lépni. A szerelők nagyon sokat dolgoztak, de megérte, a nap végén mindannyian elégedettek lehettünk. Jó volt visszaülni a ŠKODA Fabia Rally2 evo-ba, mindig rácsodálkozom, mekkora élmény ezzel a kocsival versenyezni.



Apja, fia

A teszt másik különlegessége az volt, hogy Herczig Patrik is részt vett rajta. Ő a Clio Trophyban versenyez egy teljes szezont. Természetesen Norbi és Patrik kihasználta a lehetőséget és beültek egymás mellé is.



- Megnyugtató volt látni, hogy Patrik mennyire gyorsan alkalmazkodik az új technikához. Nem is kellett sok tanácsot adnom neki, így a legfontosabb mondanivalóm az volt, hogy élvezze a versenyt – árulta az édesapa.



Az Atlanti-óceán közepén fekvő szigetcsoport versenyének nehézségét nem csak a 14 gyorsasági szakasz 205 kilométeres hossza jelenti, hanem a vulkanikus talaj, a szűk utak, és a kiszámíthatatlan időjárás kombinációja is fokozza a kihívást.



- Most kicsit felhős az ég, szűrt napsütésben teszteltünk. A versenyre már esőt mondanak, ezért ez sem lesz könnyű hétvége – fogalmazott a korábbi négyszeres abszolút magyar bajnok ralis. - A portugáliai tapasztalat sem segít itt sokat, mert a vulkáni eredetű talaj gyorsabban beszívja a vizet, és a lejtőkön is hamarabb elfolyik az eső. Emiatt más abroncsokat használunk, mint a Fafe Rally sártengerében. A hangulatunk sokat javult, megerősödtünk ebben a másfél hétben, és a szokottnál is elszántabban készülünk a versenyre. Új elem ebben az évben, hogy egy igazán komoly gyári csapatban versenyzünk, ami a hasznunkra válik. Jó a hangulat a csapatban, megosztjuk egymással a tapasztalatokat, remekül együttműködünk. Jól esik a szurkolók támogatása is, rengeteg biztató üzenetet kaptunk ebben a másfél hétben, érezzük, hogy lélekben itt vannak velünk a rajongók is. Erről a versenyhétvégéről is igyekszünk minél több információt megosztani a csapatunk közösségi oldalán.



12-es rajtszám



Az Azores Rallyn 27 páros indul az ERC mezőnyben Rally2-es versenyautóval. Herczig Norbert és Igor Bacigál a 12-es rajtszámot kapta. A verseny magyar idő szerint pénteken 19:00-kor kezdődik a shakedownnal, a céldobogóra pedig vasárnap 19:43-kor gördülnek fel a versenyzők.





Az Azores Rally programja (magyar idő szerint):

Március 25., péntek

19:00, Shakedown – 4.37 km – 19:00

Március 26., szombat

10:18, SS1 - Coroa da Mata 1 - 11.40 km

11:06, SS2 - Graminhais 1 - 24.03 km

12:03, SS3 - Tronqueira 1 - 21.99 km

15:41, SS4 - Coroa da Mata 2 - 11.40 km

16:29, SS5 - Graminhais 2 - 24.03 km

17:26, SS6 - Tronqueira 2 - 21.99 km

19:06, SS7 - Grupo Marques 1 - 4.10 km

Március 27., vasárnap

10:05, SS8 - Ribeira Grande 1 - 9.57 km

12:01, SS9 - Feteiras 1 - 7.46 km

12:28, SS10 - Sete Cidades 1 - 24.01 km

13:23, SS11 - Grupo Marques 2 - 4.10 km

15:36, SS12 - Feteiras 2 - 7.46 km

16:03, SS13 - Sete Cidades 2 - 24.01 km

18:08, SS14 - Ribeira Grande 2 Power Stage - 9.57 km

19:43, Céldobogó – Ponta Delgada



A Rally Európa-bajnokság versenyei 2022-ben:

2022. 03. 12-13. Rally Serras de Fafe e Felgueiras

2022. 03. 26-27. Azores Rally

2022. 05. 13-14. Rally Islas Canarias

2022. 06. 11-12. Rally Poland

2022. 07. 02-03. Rally Liepaja

2022. 07. 23-24. Rally di Roma Capitale

2022. 08. 27-28. Barum Czech Rally Zlín

A nyolcadik verseny később kerül bejelentésre.