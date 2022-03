Sikeres felálláson nem érdemes változtatni. Így gondolkodik a magyar bajnokság közelgő rajtja előtt Hadik András is. Az immáron négyszeres bajnok ralis az állandóságban hisz. A csapattagok és a technika szempontjából is ragaszkodik ahhoz, ami korábban már bevált.

A 2022-es hazai sorozatban ismét Kertész Krisztián segíti a munkáját navigátorként, és márkaváltáson sem gondolkodtak. Hadikék ugyanis bíznak a Ford Fiestában. Miért is ne tennék, hiszen az autóval szép sikereket értek el.

- Az elmúlt hónapokban igyekeztünk feltöltődni, és az előttünk álló feladatokra figyelni – fogalmazott Hadik András. – Azért annyi változás lesz, hogy egy újabb fejlesztésű Ford Fiestát fogunk bérelni az idei versenyekre. A technika még nem érkezett meg hozzánk, vélhetően csak a Salgó Rally hetében nyílik lehetőségünk arra, hogy kipróbáljuk. Éppen ezért egy hosszabb tesztet tervezünk, hogy minden szempontból magunkra állítsuk a Fiestát. A korábbi technika is tökéletesen működött, maximálisan elégedettek voltunk vele, de az új mégiscsak új. Kisebb a meghibásodás lehetősége, ami nagyon fontos, hiszen most is szoros, kiélezett hazai sorozat előtt állunk. Lesz néhány olyan fejlesztés benne, ami az előzőből hiányzott. Az M-Sport is dolgozik, bízunk benne, hogy ezen a területen ismét sikerül előre lépnünk. Mi pedig természetesen megpróbálunk a lehető legjobban felkészülni a szezonnyitóra.

Egy nap, száz kilométer

A Salgó Rallyn egy nap alatt kell a valamivel több mint száz versenykilométert teljesíteni a Rally1 mezőnyének. Hadikék skalpjára ezúttal is több trónkövetelő pályázik, de a címvédő szereti az ilyen helyzeteket. Emlékezhetünk rá, hogy az utolsó két évben, rendre a szezonzárón szerezte meg az abszolút bajnoki címet.

- Természetesen jobb lenne úgy odaállni az évzáróhoz, hogy már megvan az elsőség, de ez egy verseny, amelyben nagyszerű riválisok között kell bizonyítani. Nem kérdés, így lesz ez ebben az esztendőben is – folytatta a Hadik András. – Most is minden egyes futamnak úgy vágunk neki, hogy győzni szeretnénk. Aztán a versenyek közben nagyon sok minden történhet, meglátjuk, mi lesz belőle. Egyébként szeretjük az izgalmakat, az adrenalint, ezért csináljuk évtizedek óta ezt az egészet. Természetesen nagyon várjuk a rajtot, mert régen ültünk már versenyautóban. A Salgó Rally egyébként abszolút kiszámíthatatlan, mentünk már teljesen extrém körülmények között is. Most három helyszínen kilenc gyorsasági vár majd ránk március utolsó szombatján, bízom benne, hogy sikerrel vesszük az első akadályt.

A Salgó Rally 2022 programja

Rally1, Rally1-ORC

Március 25., péntek

Adminisztratív átvétel

08:00 – 10.00 Salgó Vagyon Székház

Technikai átvétel

16:00 – 21.00 Nógrád Megyei Közlekedési Hatóság

08:00 – 20:00 Pályabejárás

Március 26., szombat

Gyorsasági szakaszok

8:04, GY1 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/1

8:37, GY2 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/1

9:45, GY3 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/1

11:11, GY4 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/2

11:44, GY5 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/2

12:52, GY6 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/2

14:18, GY7 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/3

14:51, GY8 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/3

15:59, GY9 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/3

16:40, Céldobogó – Salgótarján, Kisfőtér