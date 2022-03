A tavalyi sikeres szereplés után új kihívást keresett és talált magának Csomós Miklós és Nagy Attila. A sárospataki–sajószentpéteri kettős ugyanis a magyar bajnokság után a rali-Európa-bajnokságon (ERC) mutathatja meg a tudását. Csomósék 2021-ben, idehaza óriási csatára késztették a többször magyar bajnok Hadik Andrást, és végül a Rallye1-ben ezüstérmesek lettek. Sokáig harcban álltak a bajnoki címért is, ami nem csupán a kettőst, a csapatot és a szurkolókat győzte meg arról, hogy megérettek egy újabb szint megugrására.



Nagykövetek lesznek



A Hankook gumigyártó ugyanis ajánlatot tett a Csomós–Nagy duónak, és mivel azt a magyar páros elfogadta, így az ERC-versenyeken a dél-koreai gyár nagykövetei lesznek, részt vesznek az új abroncsok fejlesztésében, az Európa-bajnokság pályáin száguldhatnak. A kapu tehát kinyílt Csomósék előtt a nemzetközi porond felé, a helyzetet azonban némiképp árnyalja, hogy a sorozat esetében promoterváltás történt, a Hankook viszont erre az évre nem fizette be a nagyjából 250 ezer eurós jogdíjat. Ez pedig annyit jelent, hogy a magyar kettős és a gumigyártó abroncsaival induló további párosok eredményeit nem veszik számításba a végeredmény kapcsán. A magyar duó tehát rengeteg tapasztalatot és versenykilométert gyűjthet, ám a bajnoki pontokért nem lehet harcban.

Csomós Miklós és Nagy Attila néhány évvel ezelőtt még a hazai Rallye2-es bajnokságban szerepelt, amit magabiztos teljesítménnyel nyertek meg. Ezután az ORB Peugeot Kupában bizonyítottak, majd jött az R5- ös, vagyis a király kategória, ahol abszolútban másodikként zártak 2021-ben. A fokozatosság elvét tehát betartotta a kettős, így most már kellő tapasztalattal vághatnak neki az új kihívásnak.

– Elmondani nem tudom, hogy mekkora dolog számunkra, hogy hét Európa-bajnoki futamon indulhatunk – mondta Csomós Miklós. – Attilával egyetlen álmunk volt a raliban, hogy egyszer az első osztályban egy Peugeot 208 R2-vel versenyezhessünk. Már akkor nagyon boldogok voltunk, amikor ezt megtehettük. Amikor R5-ös autóra váltottunk, akkor azzal minden álmunkat felülmúltuk, a tavalyi évet pedig talán még fel sem fogtuk. Most pedig arról beszélünk, hogy egy gumigyártó fantáziát látott bennünk, és az Eb-n versenyezhetünk. Óriási dolog, hogy erre a feladatra egy magyar párost választottak. Versenyzőként persze nem könnyű úgy rajthoz állni az Európa-bajnokságon, hogy nem szerezhetünk pontot és hogy csak a regisztrált versenyzők után rajtolhatunk, de az első évünk a tanulásról szól, minden nehezítő körülmény csak javítja az esélyeinket egy későbbi jó eredmény elérésére.

A sárospataki ralis azt is kiemelte, hogy nagyon sok újdonság lesz idén számukra, új versenyek, új pályák, egy teljesen más lebonyolítási rendhez kell hozzászokniuk. Sokat kell még tanulniuk, ezért döntöttek úgy, hogy maradnak a jól bevált Skoda Fabia R5 mellett, és nem váltanak egy frissebb technikára. Ezt az autót jól ismerik, elég lesz a versenyekre koncentrálni, nem kell egy új autó megismerésével további feladatokat a nyakukba venni.

– Nagyon nagy munka vár ránk – vette át a szót Nagy Attila navigátor. – Nemcsak a versenyzéssel, de a logisztikával kapcsolatban is. Az autóbérléstől a szálláson át a repülőjegy-foglalásig minden az én feladatom lesz. Ez most egy kicsit nagyobb nyomást helyez rám, mint a versenyzés. Emlékszem még 2018-ra, amikor először indultunk a Barum Rally Európa-bajnoki futamon. Felemelő és egyben kaotikus élmény is volt. Az első gyorsaságit megnyertük RC4-ben, a másodikon pedig behajítottuk az autót az erdőbe. Akkor azt éreztük, hogy nagyon jó az Eb-n versenyezni, de még nem állunk készen rá. Mostanra benőtt a fejünk lágya, mind a ketten sokkal érettebb versenyzők lettünk.

Csomós Miklós és Nagy Attila már a szezonnyitó portugáliai futamon is ott lesz, amelyet ezen a hétvégén bonyolítanak le.



A rali-Európa-bajnokság programja



Március 12–13.: Rally Serras de Fafe e Felgueiras

Március 26–27.: Azores Rally

Május 13–14.: Rally Islas Canarias

Június 11–12.: Rally Poland

Július 2–3.: Rally Liepaja

Július 23–24.: Rally di Roma Capitale

Augusztus 27–28.: Barum Czech Rally Zlín

(A borítóképen:Csomósék szeretnének élni a nagy lehetőséggel)