Bosszantó. Balszerencsés. Feledhető. Hosszan lehetne sorolni az ilyen és ehhez hasonló jelzőket Velenczei Ádám tavalyi bajnoki szereplésével kapcsolatban. Semmi, de tényleg semmi nem jött össze a tehetséges versenyzőnek, mintha az égiek is összeesküdtek volna ellene. A múlt azonban lezárult, az új bajnokság rajtjával a kesergés helyett újra a várakozásokat lehet megfogalmazni. Velenczei Ádám idén is szeretne a Rally1-es bajnokság legjobbjai között autózni, de a helyezések szempontjából óvatosan fogalmaz.

- Tavaly megtanultam, hogy minden szempontból visszafogottan kell nyilatkozni. Tudtam, hogy az autóm jó, mi is készen állunk egy sikeres szereplése, mégsem jött össze. Úgyhogy az idei szezonnal kapcsolatban óvatos vagyok – szögezte le előre Velenczei Ádám. – Természetesen nagyon szeretnénk harcban lenni a legjobb helyezésekért, és továbbra is az élmezőnyhöz soroljuk magunkat. Ettől függetlenül nem támasztunk magunkkal szemben olyan elvárásokat, aminek esetleg nem tudnánk megfelelni. Felkészülten tesszük a dolgunkat, aztán a gyorsasági szakaszokon majd kiderül, hogy ez mire lesz elegendő. Idén is rendkívül erős lesz a magyar bajnokság, öt-hat páros közül kerül majd ki idén is a legjobb. Reménykedem benne, hogy magunkat is közéjük sorozhatjuk.

Vánszával egy csapatban

Bacigál Igor az ERC sorozatban Herczig Norbert csapattársaként folytatja ebben az esztendőben, ezért Velenczei Ádám mellett is új navigátor diktálja majd az itinert. A szécsényi versenyző jó barátjával, Vánsza Zsolttal osztja meg belülről a Fabiát, akivel egyébként korábban már autózott együtt. Ádám biztos benne, hogy az együttműködés ezúttal is jól fog működni.

- Pozitívum, hogy hazai környezetben kezdjük a bajnokságot, a Rally2-es EVO Fabiat pedig továbbra is a Topp Cars csapata készíti fel számunkra. A közös munka már három éve tart, nagyon elégedett vagyok a munkájukkal – fogalmazott a nógrádi ralis. – A Salgó Rally? Szívemhez nagyon közel áll. Nemcsak azért, mert itthon vagyok, hanem azért is, mert a korábbi években többször is dobogóra állhattam. Igaz, hogy a nagy áttörés, a győzelem ideje még nem jött el, ám az elmúlt öt futamból négyszer a dobogón zártam. 2017-ben, ’18-ban, ’19-ben és ’20-ban is harmadiként fejeztem be az eseményt, ez a tény pedig optimizmussal tölt el a mostani versennyel kapcsolatban is. Hosszú szünet telt el az utolsó verseny óta, ezért nagyon várom már, hogy elkezdődjön az új bajnokság. Egy jó eredménnyel lezárnánk a peches múltat, hogy onnantól kezdve már csak előre tekintsünk.

A Salgó Rally 2022 programja

Rally1, Rally1-ORC

Március 25., péntek

Adminisztratív átvétel

08:00 – 10.00 Salgó Vagyon Székház

Technikai átvétel

16:00 – 21.00 Nógrád Megyei Közlekedési Hatóság

08:00 – 20:00 Pályabejárás

Március 26., szombat

Gyorsasági szakaszok

8:04, GY1 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/1

8:37, GY2 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/1

9:45, GY3 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/1

11:11, GY4 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/2

11:44, GY5 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/2

12:52, GY6 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/2

14:18, GY7 – Salgótarján – Kazár – Vizslás/3

14:51, GY8 – Bátonyterenye – Szuha – Mátraalmás/3

15:59, GY9 – Cered – Tótújfalu – Zagyvaróna/3

16:40, Céldobogó – Salgótarján, Kisfőtér