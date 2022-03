A Mezőkövesd Zsóry FC NB I.-es labdarúgócsapata az élvonalbeli bajnokság 23. fordulójában szombaton kora délután a Paksi FC vendége volt.



Belső védők



A hazaiak szakvezetőjének nem lett volna oka arra, hogy az előző fordulóban a Mol Fehérvár FC-t 3–2-re legyőző kezdőcsapatát szétszedje, de kényszerű okokból a hátsó alakzatba bele kellett nyúlnia Bognár György vezetőedzőnek. Ugyanis a korábban sérülést szenvedett Szélpálhoz az elmúlt napokban Tamás O. és Kinyik is csatlakozott, így összességében három belső védőjének a hiányát kellett megoldania a Paksi FCnek. Gévay, valamint a keddi, KC-Kazincbarcika SC elleni, a Duna-partiak által idegenben, 1–0-ra megnyert Magyar Kupa-negyeddöntőn a győztes gólt szerző Szabó J. került a csapatba. A Mezőkövesd Zsóry FC kezdőcsapata négy helyen változott az előző körben, az Újpest FC vendégeként 3–1-re elvesztett találkozóhoz képest. Drazic, Vadnai, Bilali és Qaka csak a kispadra került, Cseke, Pillár, Jurina és Granecny viszont bizonyítási lehetőséget kapott Supka Attila vezetőedzőtől. Mivel ebben az évadban a két csapat egymás elleni két találkozóját egyaránt a Kövesd nyerte, a dél-borsodiak ha másért nem is, de emiatt bizakodva várhatták a harmadik felvonást.



A hosszabbításban



Az első félidőben az első helyzet a hazai együttes előtt adódott, Haraszti közeli fejese azonban elkerülte a kaput. Válaszként a vendéggárda is próbált vezetni néhány akciót, de helyzetet nem sikerült kialakítaniuk, a 8. percben pedig újfent egy hazai fejes következett, de Ádám M. is a kapu mellé küldte a lasztit. A 12. percben Papp lövésszerű passzába a 11-es pont környékén Ádám M. ért bele, de olyan nagyot nem változott a labda iránya, hogy Tordai ne tudja elérni. Ez utóbbi akció feladója nem sokkal később kiállni kényszerült, megsérült, nem tudta folytatni a játékot, Windecker váltotta őt a 17. percben. Három minutával később Haraszti a meccs addigi legveszélyesebb próbálkozását hozta össze, balról, 17 méterről a hosszú alsó sarkot célozta meg, és csak néhány centit tévedett. A 31. percben Medgyes és Besirovic harcolt a labdáért, utóbbi az ötös jobb sarkáról a rövid felső sarok mellé lőtt, a videóbírói team pedig azt nézte vissza, hogy kezezett-e a hazai játékos. Kiderült, hogy nem, ugyanis nem kapott 11-est a Kövesd. Nem sokkal később a paksi kapus rossz öklözése után Cseri elé került a labda, a zöld-fehérek 16-osán belül, akinek a lövése saját játékostársáról, Besirovicról pattant az alapvonalon túlra. A félidő hajrájában egy paksi szöglet után Gévay fejelt Tordai kezébe, majd a Lukic kapott sárgát, miután sokadszor faultolta le Ádám M.-et, akinek gyakran igyekeztek feljátszani a labdát a hazaiak. És amire nem volt elég az első játékrész rendes játékideje, arra ott volt a hosszabbítás, ami végül 5 perces lett. Ennek az elején Ádám M. kiharcolt egy 11-est, elé lépett a felszabadítani szándékozó Cseke lendülő lábának, és hiába nem volt szándékában a vendég labdarúgónak, hogy szabálytalankodjon ellenfelével szemben, illetve a paksinak esélye sem volt arra, hogy elérje a labdát, csak arra játszott, hogy eltalálja őt Cseke, mivel ez megvalósult, a szabályok szerint büntetőt kellett ítélni. Ezt Ádám M. értékesítette, de nem ezzel ért véget a játékrész, hanem azzal, hogy Balogh balról érkező, ártalmatlannak tűnő beívelését Tordai a felső lécre paskolta.



Három hazai



A második félidő eleje egyértelműen a Paksi FC-é volt. Leginkább azért, mert egy kövesdi labdavesztést góllal büntetett a hazai együttes: Medgyes volt az, aki tovább erősítette a góllövőlista élén álló Ádám M. statisztikáját, ziccerpasszt adott a csapattársának, utóbbi pedig megduplázta saját maga és csapata találatainak számát. Rá egy perce Osváth jobbról eleresztett, a rövid oldalra tartó löketét kellett védenie Tordainak, majd egy szöglet után Szabó J. sarkazása okozott gondot a kövesdieknek. Az 53. percben hármat cserélt a vendégek szakvezetője, de ettől nem lett jobb a csapata. A 64. percben Lenzsér mellett Jurina esett el a 16-oson belül, a televíziós visszajátszás szerint nem véletlenül, de a VAR-vizsgálat szerint nem volt szabálytalan, ahogy a hazai játékos elsodorta a kövesdi csatárt. A második félidő közepén végleg eldőlt a mérkőzés, Tordai nem mindennapi kapushibát hozott össze, egy ártalmatlan lövést bepaskolt a saját kapujába. A háromgólos előnybe került Paksi FC játékosai könnyedén, felszabadultan futballozhattak, ennek folyományaként Haraszti veszélyeztette a kövesdi kaput, majd Szabó J. szórakozott el egy komoly gólszerzési lehetőséget, aztán a csereként beállt Böde durrantott a bal alsó sarok mellé. Viszont a 84. percben a sokadik hazai próbálkozás eredménnyel járt, Szabó J. megadta a kegyelemdöfést a hitehagyottan játszó kövesdieknek. A fehér szerelésben játszó sárga-kékek úgy várták a meccs végét, mint a kisgyerekek a Mikulást, nagyon, de a kapott virgácsot biztosan nem teszik az ablakba.

A Paksi FC megérdemelten nyerte meg az összecsapást, azok után, hogy az első félidőben aktívabb volt, és ha érdekes szituációból született 11-esből is, de lélektani előnyt szerzett a második félidőre. A második játékrész korai hazai találata még mélyebbre tette a Kövesdet, a játékrész közepén bekapott potyagól pedig lélektelenné tette a vendégek játékát. Újabb vereségével a Mezőkövesd Zsóry FC lecsúszott a tabellán a 10., még éppen bennmaradást érő helyre.

Paksi FC – Mezőkövesd Zsóry FC 4–0 (1–0)



Paks, 1000 néző. V.: Andó-Szabó (Tóth II. V., Becséri).



Paksi FC: Nagy G. (6) – Szabó J. (7), Gévay (6), Lenzsér (6) – Medgyes (6), Balogh (6), Szabó B. (6), Papp (0), Osváth (6) – Ádám M. (7), Haraszti (7). Vezetőedző: Bognár György.



Mezőkövesd Zsóry FC: Tordai (4) – Farkas D. (4), Pillár (5), Lukic (5), Granecny (5) – Besirovic (5), Karnitski (5), Cseke (5), Cseri (4) – Babati (5), Jurina (5). Vezetőedző: Supka Attila.



Csere: Papp helyett Windecker (6) a 17., Cseri helyett Kis (5) az 53., Karnitski helyett Qaka (5) az 53., Babati helyett Calcan (5) az 53., Szabó B. helyett Sajbán (-) a 70. Besirovic helyett Vutov (-) a 78., Jurina helyett Drazic (-) a 78., Ádám M. helyett Böde (-) a 79., Balogh helyett Kesztyűs (-) a 79. percben.



Sárga lap: Jurina a 28., Lukic a 43., Gévay a 70., Granecny a 72., Vutov a 80. percben.



Gólszerző: Ádám M., 11-esből (1–0) a 45+3., Ádám M. (2–0) az 50., Szabó B. (3–0) a 68., Szabó J. (4–0) a 84. percben.



Bognár György: – A védekezéssel kezdve, ma masszívan dolgoztak hátul a srácok. Gévay rettentően összetartotta a hátsó sor közepét, továbbá a középpályás védekezésünk is jól működött. Papp korai kiválása gondot okozhatott volna, de Windecker kiválóan szállt be a padról, és tökéletesen megoldotta a feladatát. Sok labdát szereztünk a középpályán, melyekből indultunk, és egyből kezdeményezni tudtunk. Ez volt a mai győzelmünk kulcsa. Sokat volt nálunk a labda, időnként jól játszottunk, talán még ennél is több lehetett volna ebben. Úgy gondolom, a megszerzett labdákkal történő kezdeményezőkészség jellemzett bennünket, első szándékkal mentünk a Mezőkövesd kapujára, ez döntött.



Supka Attila: – Az első félidő végén egy elkerülhető 11-esből kaptunk gólt, majd a második félidő elején odapasszoltuk a labdát az ellenfélhez, amiből szintén gólt kaptunk. Kétgólos hátrányban is mentünk előre, de nem nyújtottunk olyan teljesítményt, amilyet kellett volna ahhoz, hogy pontot vagy pontokat tudjunk szerezni ezen a találkozón. Nagyon fontos lenne, hogy a következő hétre összekapjuk magunkat, nagy szükségünk lenne a győzelemre.



A gólok története



45+1. perc: Cseke akart felszabadítani a saját 16-osán belül, ám amikor ellőtte volna a labdát, Ádám M. belépett elé, így a játékszer helyett a hazai csatárt találta el a vendég játékos. A játékvezető 11-est ítélt, amit a videóbíró jóváhagyott. A meccs 45+3. percében Ádám M. végezte el a büntetőt, a kapu középére tartó lövésébe a jobbra vetődő Tordai lábbal ugyan még beleért, a laszti azonban a kapusról a ketrec jobb oldalába vágódott, 1–0.



50. perc: Farkas D. veszítette el a labdát hátul, ami után Haraszti passzolt befelé Medgyesnek. Utóbbi a kaputól 8 méterre akár már lőhetett is volna, de önzetlenül továbbpasszolt a még jobb helyzetben lévő Ádám M.-nek, aki tiszta helyzetből, 7 méterről a kapu jobb oldalába lőtt, 2–0.



68. perc: Szabó B. balról kanyarodott befelé, majd 19 méterről lövésre szánta el magát. Úgy tűnt, hogy a bal alsó sarokra tartó labda Tordai zsákmánya lesz, ám a kapus nem tudta magához húzni a lasztit. A játékszer kiperdült a kezéből, ami után a földön fekve, maga mögé kaparva próbálta azt összeszedni, de a mozdulata olyan sutára sikerült, hogy a saját kapujába tolta be a labdát, 3–0.



84. perc: Egy hazai szabadrúgás után Sajbán indult meg a jobb oldalon a labdával, majd remekül adott középre, a teljesen üresen érkező Szabó J. pedig 6 méterről a bal alsó sarokba lőtt, 4–0.



(A borítóképen: Szabó B. (27) és Besirovic harca a labdáért)