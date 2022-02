A mostani lesz a kilencedik olyan alkalom, amikor a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége három napba sűríti bele a Magyar Kupa-évadot. 2014-től zajlik úgy a lebonyolítás, ahogy ezúttal is. Összesen nyolc csapat érintett a kupában, azok, amelyek az élvonalbeli bajnokság alapszakaszának féltávjánál a tabella első négy helyén álltak (a további négy NB I.- es együttes nem kupázik, az alsóbb osztályú együttesek pedig az amatőr együttesek számára kiírt Hepp-kupában játszottak meccseket). Az MK-ban érintett nyolc csapat összesen nyolc meccset játszik, ennyi találkozóból áll a kupaidény, de közülük négy együttesnek csak 1-1 mérkőzés jut, a további négynek pedig három. Ugyanis a Magyar Kupában az első játéknapon a negyeddöntőket rendezik, és amelyik csapat ekkor, vagyis ma veszít, annak véget ér a „kupaidény”.

A mostani MK-t Miskolcon, a DVTK Arénában rendezik meg, ahol a pénteki napon 13.00-tól kezdődnek meg a küzdelmek a TFSE-MTK – Sopron Basket meccsel, és folytatódnak 15.30-tól az NKA Universitas Pécsi EAC – Uni Győr Mély-Út, 18.00-tól az ELTE BEAC Újbuda – AKSC Szekszárd mérkőzéssel. A pénteki nap zárótalálkozóján, 20.30-tól a Diósgyőri VTK gárdája a Ludovika FCSM Csata ellen meccsel.

Nyomás van rajtuk

A piros-fehérekre az átlagosnál is nagyobb nyomás nehezedik, hiszen hazai környezetben nagyon fontos lenne a győzelem, hogy a második és harmadik napon is meccseket tudjon játszani a csapat, hogy a diósgyőri szurkolóknak legyen kiért, miért kilátogatniuk a csarnokba szombaton és vasárnap is.

– Fel van adva a lecke, meg kell felelni az elvárásoknak, hazai pályán éremért kell harcolni, végig kell dolgozni az előttünk álló három napot – jelentette ki Völgyi Péter, a Diósgyőri VTK vezetőedzője, majd így folytatta: – A kupa sorsolásakor más volt a csapat helyzete, azóta Hayes kivált a keretből, műtétje miatt, és volt egy betegséghullám is, úgyhogy rosszabb szituációban vagyunk most, mint amikor kiderült, hogy Miskolcon, Diósgyőrben lesznek a kupameccsek.

A diósgyőriek négy héten át nem léptek pályára, elsősorban azért, mert a Covid–19-tesztek több játékosnál is pozitív eredményt mutattak. Emiatt leálltak a csapatszintű edzésekkel, az egyéni foglalkozások után, csak a múlt hét második felében kerültek vissza a régi kerékvágásba.

– Jó, hogy hétfőn be tudtuk pótolni az egyik elhalasztott meccsünket, így nem a kupameccs lesz az első találkozónk a hosszabb kihagyás után – mondta Völgyi Péter. – A Szigetszentmiklós elleni bajnokin tompák voltunk, lassúak voltak a döntések, nem volt minden a helyén. Persze ennek meccsről meccs re változnia, javulnia kell. A Csata elleni mérkőzés nagy kihívás, de bízom a játékosokban, a hazai pályában és nem utolsósorban a szurkolótáborunkban. Azon leszünk, hogy sikerüljön behúzni a mérkőzést, ami azt jelentené, hogy éremért harcolhatunk a továbbiakban.

Arra a kérdésre, hogy mivel lenne elégedett Völgyi Péter, azt felelte, hogy látatlanban, előre bármilyen színű érmet elfogadna.

Mint azt a diósgyőri szakvezetőtől megtudtuk: a piros-fehéreknél nem lesz meglepetés új ember, a sérülés miatt kiesett Hayes helyére még nem sikerült új légióst szerződtetni, ami azt jelenti, hogy ugyanazzal a kerettel állnak ki, mint amelyikkel a hétfői bajnokin.

Érdekesség, hogy a DVTK ebben az évadban már négy tétmeccset is játszott a Csata ellen, és ezek közül csak egyet, az elsőt, az idegenbeli bajnokit veszítették el, hosszabbításban. A többi három összecsapást, köztük a két Európa-kupa-csoportmeccset, illetve a hazai bajnokit a piros-fehérek nyerték. De ezekből a találkozókból nem lehet kiindulni, hiszen azóta, illetve közben többször is változott a DVTK kerete.

– Nehéz lenne összevetni ezeket a meccseket, kiindulni talán csak abból lehet, hogy a Csata alapjátéka nem változott. Erős külső soruk van, a betörésekben, a távoli dobásokban nagyon jók, Lelik vezetésével képesek lehetnek nagyon jó teljesítményre – mondta Völgyi Péter, majd így folytatta: – Egymást kisegítő védekezéssel zavarhatjuk meg őket, illetve a gyűrű alatt lehetünk fölényben, a palánk alatti területeket kell uralnunk, és az innen kijövő labdákból kell eredményesnek lennünk, kívülről. Megvan a forgatókönyvünk arra, ami sikerre vezethet, szeretnénk ezt jól előadni.

Kosárlabda: a női MK programja

A negyeddöntők, február 18. (péntek)

13.00: TFSE-MTK – Sopron Basket

15.30: NKA Universitas Pécsi EAC – Uni Győr Mély-Út

18.00: ELTE BEAC Újbuda – AKSC Szekszárd

20.30: Ludovika FCSM Csata – Diósgyőri VTK

Az elődöntők, február 19. (szombat)

17.00: TFSE-MTK/Sopron Basket – NKA Universitas Pécsi EAC/Uni Győr Mély-Út

19.30: ELTE BEAC Újbuda/AKSC Szekszárd – Ludovika FCSM Csata/Diósgyőri VTK

Éremjáték, február 20. (vasárnap)

15.30: bronzmeccs (az elődöntők vesztesei)

18.00: döntő (az elődöntők győztesei)

(A borítóképen: Jó a mérlegük a piros-fehéreknek, de ma ismét bizonyítani kell)